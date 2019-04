Kæmpe drama: Fuglsang smidt af podiet

En gigantisk brøler begået af rytteren i den gule førertrøje, Emanuel Buchmann (Bora), kostede ham i første omgang en plads på podiet i Baskerlandet Rundt, men det var i sidste ende Jakob Fuglsang, der kom til at betale prisen.

Det står klart efter en dramatisk finale og et ikke mindre dramatisk efterspil, hvor arrangørerne af det baskiske World Tour-løb følte et så stort ansvar for, at Buchmann kørte forkert i finalen, at de smed Jakob Fuglsang af podiet og gav pladsen til den tyske rytter.

Fuglsang var før etapen et minut og 32 sekunder efter Buchmann i den samlede stilling, og da han angreb på en stigning med 67 kilometer til mål, var det med den samlede sejr for øje. Han fik i sit angreb snart følgeskab af sin holdkammerat Ion Izagirre, Adam Yates (Michelton-Scott) samt Dan Martin og Tadej Pogacar (UAE).

De fem udbrydere fik snart slået et så stort hul, at Izagirre virtuelt var i den gule førertrøje, mens Dan Martin og Fuglsang var på podiet. På de allersidste kilometer ind mod mål i Eibar nærmede Buchmann sig imidlertid så hastigt bagfra, at han endnu kunne nå at sikre sig en plads på podiet.

200 meter fra stregen fortsatte han imidlertid ligeud frem for at svinge ind på opløbsstrækningen. En fæl brøler af den 26-årige tysker, som dermed mistede sin sidste rest af håb om at slutte blandt de tre bedste.

Izagirre, Martin og Fuglsang blev fejret på podiet, før arrangørerne skred ind og tildelte Buchmann Fuglsangs plads.

