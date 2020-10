Kæmpe drama - Fuglsang tilbage

Den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang tog mandag et stort skridt mod en podieplads, da den første store bjergudfordring meldte sig på 3. etape af Giro d'Italia.

Efter 150 kilometer fra Enna til Etna, der endte med næsten 20 kilometers stigning, tog Fuglsang femtepladsen efter offensiv kørsel, hvor han viste stærk form.

Han kom først over stregen i en lille favoritgruppe med Vincenzo Nibali (Trek) bag sig, efter at Jonathan Caicedo havde vundet etapen efter solokørsel.

Men vigtigere var det for Fuglsang, at nogle af de værste favoritter til podiet mistede vital tid.

Løbets største forhåndsfavorit til den samlede sejr, Geraint Thomas (Ineos), styrtede allerede i den neutrale zone inden 3. etapes reelle start, og på den afsluttende stigning stod det klart, at han var medtaget.

Han måtte hurtigt slippe feltet, og han endte med at tabe mange minutter til de øvrige favoritter. Også Simon Yates (Mitchelton-Scott) viste svaghedstegn og tabte tid.

Også tidligt på etapen var der en dansker i fokus. Kort efter etapens start var en håndfuld ryttere stukket afsted, og de fik snart følgeskab af en trio, hvor den danske grand tour-debutant Mikkel Bjerg var med.

Bjerg fik en forrygende start med en tredjeplads i enkeltstarten lørdag, og mandag viste han igen gode ben.

De otte udbrydere øgede længe forspringet og havde i en lang fase omkring fem minutter ned til feltet, og sådan var det stadig med 50 kilometer tilbage.

Derefter kom der mere fart over feltet, og forspringet skrumpede. Ikke mindst da Trek satte sig frem for at sætte tempo og udnytte, at Geraint Thomas viste svaghedstegn og ikke kunne følge med feltet efter styrtet tidligt på etapen.

Da stigningen for alvor begyndte med knap 20 kilometer tilbage, røg forspringet ned under tre minutter.

Helt fremme forcerede Jonathan Caicedo (EF Pro) og kørte væk, og kun Giovanni Visconti kunne følge ham i første omgang, men pludselig var Mikkel Bjerg også oppe hos dem. Bjerg måtte dog snart slippe dem igen.

Caicedo havde dog de bedste ben, da stigningen blev skrappere, og han kørte alene på de sidste kilometer.

Nede blandt favoritterne forcerede Fuglsang, men han kunne ikke vriste Nibali og de øvrige i den lille gruppe af sig, men det var tydeligt, at danskeren var bedst kørende på dagen.

