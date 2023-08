Kæmpe drama: Mads Pedersen slået i sekund-gyser

1,28 sekunder.

Så meget hurtigere skulle Mads Pedersen onsdag have kørt på den indledende prolog i Deutschland Tour for at have sejret for tredje løb i træk.

Den danske stjerne måtte se sig slået af Quick-Step-rytteren Ethan Vernon, der på den blot 2,3 kilometer lange enkeltstart i Sankt Wendel nær Frankfurt altså kun var 1,27 sekunder hurtigere end Pedersen, som blev nummer to.

Pedersen har ellers set noget nær uovervindelig ud på det sidste.

Lørdag vandt han den afsluttende enkeltstart i PostNord Danmark Rundt - og tog den samlede sejr - og søndag triumferede han i World Tour-løbet Bemer Cyclassics i Hamburg efter en imponerende præstation på den sidste kilometer.

Den meget korte byrute i Sankt Wendel onsdag bød på en lille stigning, og alle ryttere kørte derfor på almindelige cykler og ikke de sædvanlige enkeltstartscykler.

Mads Pedersen er en af blot tre danske deltagere i Deutschland Tour. De to andre, Jacob Hindsgaul og Jakob Fuglsang, blev onsdag nummer 71 og 105. 119 ryttere stiller op.

Ud over prologen består Deutschland Tour af fire etaper. Løbet slutter søndag.

Renewi Tour - eller Belgien Rundt - blev også skudt i gang onsdag, dog med en normal etape. Hjemmebanepublikummet fik en masse at juble over.

Det endte således med etapesejr til den belgiske sprinterstjerne Jasper Philipsen.

Kasper Asgreen, Søren Kragh Andersen, Mikkel Bjerg, Johan Price-Pejtersen, Frederik Wandahl, Mikkel Honoré og Mathias Norsgaard stiller op i Renewi Tour, der ligesom Deutschland Tour slutter søndag.