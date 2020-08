Kæmpe drama: Ny dansk europamester

Kasper Andersen er ny junioreuropamester i landevejscykling efter en meget tæt spurgt, hvor der måtte tages målfoto i brug for at finde en vinder

Kasper Andersen er ny europamester i landevejscykling for juniorer.

I en vanvittig tæt spurgt fik den 18-årige dansker kastet cyklen først over målstregen foran tjekkiske Pavel Bittner og belgiske Arnaud De Lie.

Flere medier kårede i første omgang belgieren som vinder, men målfotoet viste umiddelbart efter, at det var Kasper Andersen, der fik cyklen først over stregen.

Den hurtige dansker kom i mål i et reduceret felt, hvor hans to danske holdkammerater Nikolaj Mengel og Rasmus Søjberg Pedersen var med til at diktere løbet, der blev kørt Plouay i Frankrig.

Kasper Andersen kører til dagligt for Team NPV-Carl Ras Roskilde Junior og har med dagens sejr for alvor vist sig frem på den store cykelscene.

Han tager Danmarks første guldmedalje til Europamesterskaberne, hvor Anton Charmig torsdag vandt sølv i herrernes U23-løb.

Cecilie Uttrup Ludwig var angrebslysten i kvindernes eliteløb, men hun kom ikke med, da det afgørende udbrud kørte afsted.

På herrersiden valgte man fra dansk side ikke at stille op på grund af en meget tætpakket program.

