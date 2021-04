Kæmpe drama på målstregen

Belgieren Wout Van Aert demonstrerede søndag endnu en gang, at han tilhører tidens største cykelstjerner.

Her sikrede den 26-årige Jumbo-Visma-rytter sig sejren i Amstel Gold Race.

Van Aert vandt den hollandske forårsklassiker over små 220 kilometer efter en særdeles tæt afgørelse med briten Thomas Pidcock (Ineos). Der måtte således målfoto til at kåre vinderen.

Van Aert, Pidcock og tyske Maximilian Schachmann (Bora) kom afsted i et udbrud inden for de sidste 20 kilometer.

Schachmann, der tidligere på året vandt Paris-Nice, forsøgte forgæves at komme væk fra de to medudbrydere kort forinden.

Det var formentlig tyskerens eneste chance for at tage sejren, men det lykkedes ikke at slå et afgørende hul.

Dermed var der lagt op til en spurtafgørelse mellem Van Aert og Pidcock, og det blev særdeles tæt på opløbsstrækningen.

Belgieren lå forrest på de sidste meter, men Pidcock fik skudt sin cykel frem, så der var stor usikkerhed om, hvem der egentlig havde taget sejren.

Arrangørerne annoncerede hurtigt Wout Van Aert som vinder, men det var tydeligt på belgierens ansigtsudtryk, at han selv var i tvivl.

De to ryttere kæmpede også om sejren for få dage siden i det belgiske endagsløb De Brabantse Pijl. Her vandt Pidcock med kort afstand til Van Aert.

I forhold til tidligere år var ruten i Amstel Gold Race ændret og afkortet, så feltet skulle tilbagelægge 40 kilometer mindre end normalt.

Dermed var dette års udgave knap så hårdt som normalt, hvilket formentlig ikke var til fordel for Jakob Fuglsang (Astana) og Michael Valgren (EF).

Valgren, der vandt Amstel Gold Race i 2018, og Fuglsang viste sig dog fint frem, og sidstnævnte viste lovende form forud for den kommende uges Fleche Wallonne og Liege-Bastogne-Liege.