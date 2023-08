Kæmpe forvirring: - En skandale

Cykelrytteren Niklas Larsen sluttede søndag aften samlet som nummer fire i omnium ved VM i banecykling.

Danskeren var tæt på et bemærkelsesværdigt comeback i den fjerde og afsluttende disciplin, pointløbet, hvor han kunne have sikret sig bronze ved at vinde den sidste spurt.

I spurten måtte 26-årige Niklas Larsen imidlertid nøjes med andenpladsen, og han blev dermed nummer fire samlet.

Undervejs i pointløbet var der kæmpe forvirring, da pointtavlen viste de forkerte point.

Det betød, at Niklas Larsen troede, han havde flere point, end han reelt havde.

- Det var svært at finde rundt i. Jeg troede egentlig, jeg havde styr på medaljen. Og efter sidste spurt kan jeg bare se, at jeg er to point efter Japan. Jeg ved ikke, hvad der sker.

Annonce:

- Jeg synes, det er en skandale. Jeg forstår godt, det kan være svært at finde rundt i. Men man bliver nødt til at kunne det her. Vi ryttere prøver at bruge det til at køre løbene. Så det bliver der nødt til at være styr på. Det er bare noget rod, siger Niklas Larsen til TV 2 Sport.

Kiksede udskilningsløb

Det blev dyrt for danskeren, at han tidligere på aftenen kiksede i den tredje disciplin, udskilningsløbet.

Den danske VM-guldmedaljevinder i 4000 meter holdforfølgelsesløb fik en fornuftig start i omnium, da han blev nummer seks i scratch-løbet.

I disciplin nummer to, tempoløbet, kørte Niklas Larsen sig til en fin fjerdeplads.

Tempoløbet blev kørt over 40 omgange, hvor der var et point til den rytter, der krydsede målstregen først efter hver omgang.

Det gav 20 point at indhente feltet med en omgang, hvilket portugiseren Iuri Leitao gjorde som den eneste, da han stak af tidligt på de 40 omgange og fik scoret så mange point, at han vandt tempoløbet.

Niklas Larsen kørte fra feltet som den fjerde rytter, og han kom først over målstregen tilpas mange gange til, at han sikrede sig fjerdepladsen.

Annonce:

Dermed lå danskeren placeret som nummer to samlet efter Iuri Leitao inden tredje disciplin, udskilningsløbet.

Her var der udskilning efter hver anden omgang, hvor den rytter, der kom sidst over målstregen, blev taget ud, indtil der til sidst kun var én rytter tilbage på banen.

Uheldigvis for Niklas Larsen røg han allerede ud som tredje rytter, og dermed røg han helt ned på 11.-pladsen i den samlede stilling.

Danskeren var derfor langt fra en VM-medalje, da den afsluttende disciplin, pointløbet, blev kørt over 100 omgange.

Her var danskeren aktiv fra start for at samle omgange og point sammen.

Midtvejs i pointløbet havde Niklas Larsen kørt sig op på en ottendeplads i den samlede stilling.

Senere nåede han helt op på fjerdepladsen, men trods en kraftanstrengelse i den sidste spurt sluttede Niklas Larsen lige uden for medaljerne.

Iuri Leitao blev verdensmester, franske Benjamin Thomas tog sig af sølvet, mens japanske Shunsuke Imamura snuppede bronzen.