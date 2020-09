Kæmpe gestus fra den store taber

Skuffet, men afklaret, mødte Primoz Roglic op til pressemøde og erklærede, at det er fortjent, at hans landsmand Tadej Pogacar vinder Tour de France. Han havde endda skyndt sig over til ham for at sige tillykke

RONCHAMP (Ekstra Bladet): Vi elsker det jo allesammen. Vi elsker den der oplevelse af den lille mand, der tæsker de store. Underhunden, der overrasker og vender op og ned på det hele.

Men lørdag var der alligevel medfølelse at spore, da Primoz Roglic gik kold på bjerget og tabte det hele på gulvet. Etapesejren var inden for rækkevidde, før han satte ud på enkeltstarten til La Planche des Belles Filles. Den samlede sejr var sikker, troede alle.

Han var 57 sekunder foran landsmanden Tadej Pogacar. Det var ikke nok. Knægten, der på sigt skulle kunne true kongen af slovensk cykelsport, slog sensationelt til allerede nu og tværede sin overlegenhed ud i ansigterne på Roglic, Dumoulin, Van Aert. De store drenge på superholdet Jumbo-Visma.

Pogacar slog dem alle og vinder løbet i dag i Paris med 59 sekunders forspring til Roglic. Enmandshæren Pogacar, som om to dage fylder 22 år, vil trone på podiet over Roglic. Som den første Tour-debutant siden Laurent Fignon i 1983 har han vundet verdens største cykelløb.

Det er en ydmygelse af Jumbo-Visma. Intet mindre. En udstilling af Roglic, som før har vist sig sårbar på disse afsluttende tidskørsler, hvor fysikken ikke klarer det alene.

Hovedet skal være med. Det var det ikke for to år siden, da han smed en podieplads væk på enkeltstarten til fordel for Chris Froome. Og det var det ikke lørdag, da han faldt helt ud af rollen som storfavorit.

- Det er klart, at jeg er skuffet. Men jeg må tage hatten af for Tadej - han har virkelig fortjent det, sagde Roglic, som efter den dybe mavepuster, han fik på bjerget, gik direkte hen til Pogacar for at lykønske ham.

- Jeg roste ham for hans præstation, og sagde, at han fortjente at vinde, fortalte Roglic.

- Jeg gjorde mit bedste - det var alt, jeg kunne. Jeg er skuffet over resultatet, men jeg har givet alt. Jeg kunne ikke køre hurtigere, sagde Roglic.

Da han mødte op til pressemødet - for første gang i tre uger et fysisk møde mellem ryttere og presse - lyste skuffelsen ud af ham, men han nægtede at lukke op og dele sin ærgrelse med andet end nogle høflige selvfølgeligheder.

- Jeg kan være glad for min placering. Selvfølgelig er jeg skuffet, men jeg kan være glad for mit resultat og vores løb i de her tre uger, sagde Roglic.

