Kæmpe Giro-drama: Vild gyser på toppen

Joao Almeida har i flere år været blandt de bedste etapeløbsryttere, men han har endnu aldrig vundet en etape i en grand tour. Indtil tirsdag.

Her fik portugiseren fortjent udbytte af offensiv kørsel, mens waliseren Geraint Thomas kørte sig tilbage i den lyserøde førertrøje.

De to kom sammen til mål efter at have sat Primoz Roglic på den sidste stigning. Sloveneren tabte knap et halvt minut.

Et stort udbrud på omkring en snes ryttere fik tidligt lov til at komme ud og få luft under vingerne og køre om bjergpoint.

Selv om tre af udbryderne lå inden for ti minutter af førstepladsen i klassementet, nåede udbruddet på et tidspunkt op på mere end seks minutters forspring.

Med udsigt til en finale på 21 kilometers opkørsel til Monte Bondone følte favoritterne givetvis, at der nok skulle kunne hentes minutter der.

Ved foden af Monte Bondone var afstanden nede på mindre end fire minutter.

Primoz Roglic blev sat på vej mod toppen og mistede vigtige sekunder i klassementet.

Den sidste halvdel af stigningen var den hårdeste, og med ti kilometer igen var afstanden mellem resterne af udbruddet og favoritgruppen nede på et minut. Mindre end to kilometer senere var alle hentet.

Alt var lagt an til et slag mellem de store navne om både etapesejr og førertrøjen, da førende Bruno Armirail som forventet måtte slippe favoritterne, da de stejle procenter tårnede sig op.

Efter tørvejr det meste af dagen foregik finalen i regn, hvor Joao Almeida leverede det første reelle favoritangreb i årets Giro.

Primoz Roglic holdt sig i ro, og lod sin hjælper Sepp Kuss holde snor i Almeida, men hans passive kørsel dækkede over, at han faktisk ikke var godt kørende.

4,5 kilometer fra mål stak Thomas fra Roglic, Kuss og Eddie Dunbar. Den walisiske Ineos-rytter kom op til Almeida, og de to kørte sammen til mål, hvor Almeida var stærkest i spurten.