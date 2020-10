Kæmpe hyldest: - Træder virkelig i karakter

Spænd hjelmen og hold godt fast. Der er fuld tryk på triumftoget i dansk cykelsport lige nu.

Weekendens supersøndag satte tyk streg under en kanonsæson, hvor danske ryttere har skiftedes til at ligge på hjul af hinanden i sejrstrømmen.

To gange Pedersen var lig to gange triumf. Casper og Mads sikrede nærmest synkron succes i henholdsvis Paris-Tours og Gent-Wevelgem.

Tidligere på efteråret nappede Søren Kragh Andersen etapesejre og overskrifter i Tour de France, og senest har Fuglsang - efter gevinst i Lombardiet Rundt - sat kursen mod podiet i Giroen.

Med sine 35 år og to monument-sejre på bagen er han en af de rutinerede danskere i vindersporet.

Og midt i sin egen kamp for karrierens første Grand Tour-triumf påskønner han den yngre garde, som buldrer frem.

- Det er selvfølgelig fedt at være en del af. Det er de unge drenge, som virkelig træder i karakter nu. Det er herligt at se, at de også når op på et ekstra niveau og viser, at de har, hvad der skal til for at vinde, siger Fuglsang.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Mads Pedersen løfter armene i jubel under sin sejr søndag eftermiddag i Belgien. Foto: David Stockman/Ritzau Scanpix

... og Casper Pedersen gør det samme i Frankrig. Foto: Guillaume Souvant/Ritzau Scanpix

Astana-kaptajnen hæfter sig ved, at der synes at være sket en ændring i de roller, som mange af de danske ryttere lige nu besidder på deres forskellige hold.

- I mange år har vi haft en masse ryttere, der har været dedikeret som hjælpere, hvor de måske ikke har haft chancen for selv at gå efter sejrene. Det ser ud til, at der er mere plads i år, og de får flere chancer. De kører superstærkt. Så det er en rigtig godt for dansk cykling, fortæller Fuglsang.

Han har i Giroen selskab af dansker-kvartetten Jesper Hansen (Cofidis), Jonas Gregaard (Astana), Mikkel Honoré (Deceuninck – Quick-Step) og Mikkel Bjerg (UAE-Team Emirates).

Heraf har sidstnævnte debutant foreløbig markeret sig med to tredjepladser på første og niende etape, mens Honoré blev treer på løbets anden dag.

