Kæmpe kaos: Tour de France-etape stoppet

Tour de France er ramt af kæmpe kaos.

På grund af uvejr på en nedkørsel har arrangørerne stoppet 19. etape og neutraliseret løbet. Tv-billeder viser kraftig regn, hagl og ikke mindst voldsomme jordskred på selve ruten.

Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

Foto: Cycling Podcast

Beslutningen betyder, at tiderne fra toppen af den seneste stigning tæller i det samlede klassement. Det vil i så fald sende Egan Bernal i den gule trøje, efter han kørte fra alt og alle på Col de l'Iseran.

Colombianeren var to minutter foran Julian Alaphilippe, da han nåede toppen.

Rytterne er i øjeblikket ved at blive kørt væk fra ruten, og dermed kommer de ikke til at slutte etapen på Montée de Tignes, som det ellers var planen.

Aflysningen afslutningen på etapen får naturligvis store konsekvenser for årets Tour de France. Det var på forhånd forventet, at løbets sidste tre etaper i Alperne skulle afgøre det samlede klassement.

Sort dag for Frankrig

Det kan ende med at blive en sort dag for de franske vinderdrømme i Tour de France. Ud over Alaphilippes tidstab måtte Thibaut Pinot, der viste sig frem i Pyrenæerne og lå nummer fem i klassementet, udgå tidligt fredag på grund af smerter i låret.

Inden da var et stort udbrud kommet afsted. Store navne som Rigoberto Uran, Simon Yates og Warren Barguil var med. Det samme var danske Magnus Cort. Modsat torsdag fik frontgruppen dog aldrig særlig lang snor.

I favoritgruppen blev tempoet nemlig skruet godt op af Ineos-holdet på Col de L'Iseran, som med sin top 2770 meter over havets overflade er det højeste punkt i årets Tour.

Det tog pusten fra de fleste, og cirka seks kilometer fra toppen begyndte favoritterne så at stikke til hinanden. Først angreb Geraint Thomas, så Steven Kruijswijk. Det fik Julian Alaphilippe til at knække. Lidt efter stak Egan Bernal af sted fra dem alle.

Accelerationerne betød, at det meste af udbruddet blev hentet og overhalet, og så sad Bernal i front sammen med Yates, Uran og Barguil. De tre sidstnævnte måtte dog alle give fortabt over for den flyvende colombianer, der kørte alene over toppen.

Yates fik genskabt kontakten med Bernal på nedkørslen, inden løbet altså blev stoppet på grund af det voldsomme vejr.