Kæmpe kovending: Ikke fyret alligevel

Cykelrytteren Sergio Higuita kan ånde lettet op.

Den fyreseddel, han tidligere på ugen modtog fra World Tour-holdet EF, er blevet trukket tilbage, efter at klatreren har undskyldt. Dermed ser han alligevel ud til at få løn i årets sidste måneder.

Det oplyser det amerikanske hold til cyclingnews.com.

Colombianeren blev fyret, fordi han ved det offentlige cykelarrangement Giro de Rigo kørte rundt på en cykel af mærket Specialized, som var fremstillet i Bora-holdets farver.

Det huede ikke EF, som sendte ham en besked om, at kontrakten var ophævet.

- Holdet og Sergio Higuita er nået til fælles enighed angående episoden ved Giro de Rigo og vil ikke afslutte hans kontrakt før tid, lyder det nu fra EF.

Forvirringen er opstået, fordi Higuita fra næste sæson kører for Bora.

Mens Bora kører på Specialized-cykler, kører EF på cykler fra Cannondale.

Ryttere tester ofte deres kommende udstyr forud for en sæson, men problemet var, at det foregik ved en offentlig begivenhed.

På Twitter florerede en video af ham og Ineos-rytteren Daniel Martinez, der stormede forbi en bunke cykelturister op ad et bjerg.

Higuita lægger sig fladt ned.

- Jeg vil gerne undskylde over for alle sponsorer og over for holdet. Jeg begik en fejl ved at køre på den forkerte cykel ved et offentligt arrangement, men det er ikke sådan, jeg ønsker at forlade holdet eller blive husket her, siger Higuita ifølge cyclingnews.com.

24-årige Sergio Higuita har kørt for EF siden 2019. Han har blandt andet udmærket sig med en etapesejr i Vuelta a España.