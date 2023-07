Kæmpe kovending: Vender han tilbage?

Under lørdagens etape måtte Mark Cavendish på hjerteskærende vis udgå af årets Tour de France, efter han var røget en tur i asfalten.

Stjernerytteren havde på forhånd meldt sin pension, og dermed blev det også hans endegyldige afslutning på Tour de France.

Eller måske ikke alligevel.

For Astana Qazaqstans holdmanager, Alexander Vinokorouv, lægger nu op til, at han gerne ser Cavendish fortsætte karrieren i 2024. Det skriver L'Équipe.

- Ja, vi ønsker, at Mark skal fortsætte i 2024 og være i stand til at køre sit 15. Tour de France for at vinde sin 35. etape, udtalte han til det franske medie.

38-årige Mark Cavendish har vundet 34 etaper i Tour de France gennem hans karriere. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

- Op til ham

Mark Cavendish announcerede under årets Giro d'Italia, at han efter denne sæson ville sætte cykelskoene og dermed sætte et punktum på sin mangeårige karriere som professionel cykelrytter.

Det gav ham dog lige en sidste mulighed for at vinde den føromtalte 35. Tour de France-etape og dermed blive den rytter, som har vundet flest etaper i det franske løb nogensinde.

Derfor er Alexander Vinokorouv også klar med en ny kontrakt, hvis situationen skulle opstå.

- Vi er klar til at tilbyde ham denne mulighed. Men det er ham, der bestemmer, udtalte han til L'Equipe.

Lige nu deler Mark Cavendish førstepladsen over flest etapesejr i Tour de France med den legendariske belgiske rytter Eddy Merckx.

Cavendish har ikke selv kommenteret, hvorvidt han nu overvejer at udskyde pensionen med et år.