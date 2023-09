Kæmpe magtdemonstration af Jumbo-Visma

Jumbo-Visma dikterer Vuelta a España.

Hvis ikke det allerede var slået fast, så blev der sat fed streg under på onsdagens 17. etape, som sluttede på den drabelige stigning Altu de l'Angliru.

Primoz Roglic vandt etapen foran Jonas Vingegaard, da de to kom sammen i mål, mens løbets førende rytter, Sepp Kuss, snuppede tredjepladsen.

På den sidste og meget stejle del af stigningen var Jumbo-Visma-trioen i nogle minutter samlet alene i fronten af løbet.

Til sidst måtte Sepp Kuss slippe, og det så ud til, at Jonas Vingegaard skulle køre sig i den røde førertrøje. Amerikaneren kæmpede dog indædt for sin førerposition og holdt lige nøjagtig fast i den.

Der er nu otte sekunder mellem Sepp Kuss på førstepladsen og Jonas Vingegaard på andenpladsen. Primoz Roglic er på tredjepladsen, et minut efter Vingegaard.

Jumbo-Visma-trioen havde undervejs på stigningen forholdt sig nogenlunde passivt, men Primoz Roglic skruede tempoet op, da der var omkring 2,5 kilometer til målstregen.

Det betød, at Bahrain Victorious-rytterne Mikel Landa og Wout Poels ikke længere kunne følge med, og dermed opstod altså den favorable situation for Jumbo-Visma.

Egentlig var etapen præget af, at Remco Evenepoel var taget på togt for at få endnu en etapesejr.

Allerede med 85 kilometer til mål angreb han og kørte frem til den førende gruppe, som bestod af blandt andre belgierens holdkammerat Mattia Cattaneo.

De to wattmaskiner satte så hårdt et tempo, at to af deres medudbrydere måtte slippe. De fortsatte, indtil de var alene, og på næstsidste stigning kørte Remco Evenepoel solo med et forspring på over tre minutter.

I feltet var det Bahrain Victorious, der satte tempo, og det betød, at Remco Evenepoels forspring skrumpede stille og roligt på den sidste del af næstsidste stigning.

På nedkørslen så Evenepoel dog pludselig utilpas ud. Han kørte påpasseligt, sad skævt på cyklen og rakte ud efter spiseligt indhold i lommerne.

Allerede da var forspringet skrumpet til halvandet minut, og op ad den frygtede stigning Altu de l'Angliru begyndte det for alvor at svinde ind. Belgieren var gået kold og blev hentet med 5,6 kilometer til mål.