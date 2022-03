Kæmpe magtdemonstration

Hollandske Jumbo-Visma er uden tvivl et af de stærkeste cykelhold i verden.

Det blev der søndag sat en tyk streg under på 1. etape i Paris-Nice.

Her blev de gulklædte nemlig et, to og tre, efter at de på sidste stigning satte alt og alle.

Op ad Côte de Breuil-Bois-Robert (1,2 km med seks procent i snit) satte først Nathan van Hooydonck et dræbende tempo, inden Christophe Laporte tog over.

Planen var naturligvis at køre Wout Van Aert i stilling til spurten fem kilometer senere, mens også holdkaptajn Primoz Roglic skulle holde sig helt fremme.

Det gjorde de også, men inden de ramte toppen af stigningen, var de tre holdkammerater helt alene.

Og så fortsatte de i ren holdløbsstil mod målstregen i Mantes La Ville, hvor hjælperytter Christophe Laporte fik lov til at køre først over stregen.

En stor gestus fra de to verdensstjerner, der skubbede ham frem på de sidste meter til sejr og førertrøje i det franske etapeløb.

Faktisk havde det givet mere mening, hvis Roglic havde taget sejren og de ti bonussekunder, da han også kører for det samlede klassement. Men han måtte nøjes med seks bonussekunder for andenpladsen - samt naturligvis det forspring på 22 sekunder, trioen opbyggede til de øvrige favoritter.

En sejr, der giver mindelser til Paris-Roubaix i 1996, hvor Mapei-holdkammeraterne Johan Musseuw, Gianluca Bortolami og Andrea Tafi kørte sammen over målstregen på velodromen i Roubaix - eller Flèche-Wallone i 1994, hvor Gewiss-Ballan-trioen Moreno Argentin, Giorgio Furlan og Evgeni Berzin knuste al modstand.

Med resultatet er klassementet naturligvis også en ren Jumbo-Visma-opvisning inden mandagens 2. etape, der er en mere klassisk sprinteretape.

Den kunne være en mulighed for Mads Pedersen (Trek-Segafredo), der vandt favoritternes spurt bag Jumbo-trioen og en jagtende Pierre Latour (TotalEnergies) og viste, at han er ganske godt kørende.

Men han var ikke helt tilfreds:

- Det er lidt lige meget at vinde feltets spurt, når der er fire mand foran.

- De laver et kæmpe nummer og udstiller os andre lidt. De havde gjort deres forarbejde, som vi nok også burde have gjort. Men der er ikke så meget at sige - de kørte stærkt. Chapeau, sagde Mads Pedersen til TV 2 efter etapen.

Løbet har otte etaper og afgøres næste søndag i Nice.