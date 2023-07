Kæmpe nedtur: Bossen lægger sig fladt ned

På Tourens sidste hviledag leverer Michael Rasmussen en hård dom over et danskerhold, der ryger helt i bunden på listen, men ikke overraskende er der også et danskerhold i den anden ende af skalaen

Holdchef Patrick Lefevere vedkender, at Soudal Quick-Step har haft en dårlig Tour de France, men den belgiske boss tror stadig på, at tingene kan nå at vende inden Paris

Nedtur på nedtur.

Tour de France har indtil nu været én lang deroute for storholdet Soudal Quick-Step, der stadig har til gode at fejre sin første succes i dette års udgave.

Mandskabet har misset de afgørende udbrud, været langt fra etapesejre og samtidig lidt den hårde skæbne, at supersprinteren Fabio Jakobsen røg i asfalten allerede på fjerdedagen og siden er udgået af løbet.

Derfor er der heller ikke lutter optimisme at spore hos teamchef Patrick Lefevere, da Ekstra Bladet konfronterer ham med de mangelfulde resultater.

- Det har ikke været vores Tour de France. Det er tydeligt. Vi troede på Fabio Jakobsen og byggede holdet op omkring ham. Han styrtede og kom sig aldrig fra sine skader. Det er et faktum, siger Lefevere til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fabio Jakobsen styrtede på 4. etape og måtte få dage senere trække sig fra årets Tour de France. Foto: Franck Faugere/Ritzau Scanpix

Annonce:

Hårfin balance

Den belgiske boss har imidlertid været en del af Tour de France i så mange år, at han udmærket ved, at grænsen mellem fiasko og succes er en hårfin størrelse.

- Jeg husker et Tour de France, hvor journalister kom og stillede de samme spørgsmål lige før Paris. Om søndagen kom vi så på podiet ved at vinde etapen. Og en sejr på Champs-Elysées er det samme værd som to etaper, fortæller Lefevere.

Teamchefen efterlyser en smule perspektiv på den manglende succes og påpeger, at der oftest er få vindere i et Tour de France.

- Du skulle have spurgt Ineos for to dage siden. Der havde de heller ingen sejre, men nu har de vundet to etaper. Cofidis havde ikke vundet en etape i 15 år … 15 år! Og nu har de også taget to triumfer. Der er måske 15 hold i Touren, som tager hjem uden noget som helst. Forhåbentlig bliver vi ikke et af dem.

- Er du sikker på, at I måske kan vende tingene på hovedet og tage en sejr eller to i løbet af den sidste uge?

- Hvis ikke jeg var det, kunne vi lige så godt gå ind i bussen og køre hjem. Men sådan en type er jeg ikke, siger Lefevere.