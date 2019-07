Kæmpe nedtur: Favorit er færdig i Tour de France

Tour de France har mistet en af sine største favoritter.

Franske Thibaut Pinot er ude af verdens hårdeste cykelløb på grund af en skade i venstre lår.

Det er uvist, hvordan skaden er opstået, men allerede fra 19. etapes begyndelse lod Pinot til at have problemer med låret, som også var bundet ind.

I første omgang forsøgte han at få klippet forbindingen af låret ved lægebilen, men efter et voldsomt tidstab til de øvrige favoritter valgte han at stå af cyklen med 86 kilometer tilbage. Tydeligvis helt knust og i tårer.

Efterfølgende har Groupama-FDJ's sportsdirektør, Philippe Mauduit, fortalt til fransk tv, hvad der var galt med Pinot. En episode for to dage siden kostede deltagelsen i Tour de France.

- Hans venstre knæ ramte styret, da han forsøgte at undgå et styrt, og smerten er bare blevet værre.

- Vi håbede, at det ville blive bedre, men vi vidste godt her til morgen, at det ville blive kompliceret, hvis løbet blev kørt hårdt. Han var i smerter fra starten. Det var umuligt at fortsætte, siger Philippe Mauduit.

Thibaut Pinot er færdig i Tour de France. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Pinot var nummer fem i klassementet inden dagens etape og var regnet som en af de allerstørste favoritter til etapesejren på 19. etape og den samlede sejr i klassementet.

Han nåede at vinde en enkelt etape i årets Tour de France, da han kørte først over Tourmalet på 14. etape.

