Kæmpe nedtur: Har brækket kravebenet

Cykelrytteren Magnus Cort er kommet til skade i et styrt og har brækket kravebenet.

Det opyser holdchef på EF Education søndag eftermiddag på sin Twitter-profil.

Styrtet skete tidligt på 7. og sidste etape af Tirreno-Adriatico, der køres med start og mål i San Benedetto del Tronto.

Med den forventede pause forude tyder alt på, at han misser årets første monument, Milano-Sanremo, som køres lørdag i næste uge.

Det italienske endagsløb er en af de klassikere, som Cort har deltaget i flest gange.

Fra 2017 til 2021 har han været med hvert år med en ottendeplads i 2018 som bedste resultat.

Han havde da også udset sig Milano-Sanremo som et af sine store mål for sæsonen, fortalte han TV 2 Sport før sæsonstart.

- De få løb, jeg virkelig har sat kryds ud for, er endagsløbene. Det bliver lidt en ny satsning i forhold til de sidste to år, og det bliver Milano-Sanremo, der får det første store kryds i kalenderen, sagde han.

Bornholmeren kan dog glæde sig over, at han allerede er blevet noteret for en sejr efter årsskiftet.

I slutningen af februar kørte han først over stregen i det spanske løb Gran Camiño, men generelt har han været plaget af uheld i de første måneder af sæsonen.

Efter sin sejr blev han testet positiv for coronavirus og var på vej tilbage i løbsform, da han søndag styrtede.

Cort havde en af sine bedste sæsoner i 2021, hvor han blandt andet vandt tre etaper i Vuelta a España.