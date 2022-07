Kæmpe nedtur: Mørkøv ude af Tour de France

CARCASSONNE (Ekstra Bladet): Den danske cykelrytter Michael Mørkøv er ude af Tour de France, efter han ikke kom i mål inden for tidsgrænsen.

Den 37-årige dansker har de seneste dage kæmpet med helbredet, men meldte om bedring, da han søndag morgen talte med Ekstra Bladet.

På 15. etape blev det dog hurtigt klart, at det ville blive en meget lang og svær dag for Mørkøv i den bagende franske varme, efter han tidligt blev sat fra feltet.

Tidsgrænsen endte med at være på 53 minutter og 30 sekunder, men det var altså ikke nok for den 37-årige Quick-Step-rytter, der kom i mål 12 minutter og 30 sekunder efter tidsgrænsen.

Mørkøv endte med at sidde alene på etapen i hele 180 kilometer, og det blev anerkendt, da kom ind over stregen, hvor løbsdirektør Christian Prudhomme tog imod ham.

- Han sagde bare 'tak for denne gang', og han synes, at jeg har kæmpet en brav kamp.

- Det var flot af ham at stå og vente på mig ved målstregen, siger den danske rytter til Ekstra Bladet, kort efter at han kom for sent over stregen. Se interviewet i klippet øverst.

Tour-boss Christian Prudhomme tog personligt imod Michael Mørkøv ved målstregen. Foto: Claus Bonnerup

Ekstra Bladet talte også med Michael Mørkøvs danske holdkammerat Mikkel Honoré efter etapen.

- Det er jeg virkelig ked af. Jeg ved, hvor hårdt Michael har arbejdet for at være i hans topform og køre lead-out her i Touren. Så jeg er bare super ærgerlig på hans vegne.

Honoré fortæller videre, at han slet ikke var klar over, at Mørkøv allerede tidligt på etapen var hægtet af feltet og kæmpede en ensom kamp mod uret.

Han sender samtidig en kæmpe hyldest afsted til ham.

- Stort cadeu til Michael. Det viser, at han har kæmpe klasse, at han gør alt, hvad han kan for at komme igennem. Også selvom han måske ved, at han er uden for tidsgrænsen. Jeg kan godt lide, at han har den mentalitet om at gøre det færdigt og komme i mål i stedet for at stå af.

Dermed er i alt tre danskere udgået af årets Tour de France.

Før søndagens etape måtte Magnus Cort (EF Education) trække sig på grund af en positiv coronaprøve.

Før 9. etape udgik Mørkøvs holdkammerat Kasper Asgreen, da han ikke var kommet sig ordentligt efter et grimt styrt i Schweiz Rundt.

