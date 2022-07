Kæmpe nedtur på karrierens største dag: - Det er en skam

Yves Lampaert nåede ikke at glæde sig længe over karrierens største højdepunkt, før han fik den triste besked om yderligere coronasmitte på Quick-Step-mandskabet

ROSKILDE (Ekstra Bladet): For første gang i karrieren skal Yves Lampaert (Quick-Step) køre en etape i den gule førertrøje.

Belgieren overraskede stort på prologen ved at tage sejren på de regnfyldte gader i København, og set i det lys burde der jo kun være god stemning på og omkring holdet forud for lørdagens etape.

Men nej. Der er skår i glæden. Få timer efter sejren kom i hus fredag aften, tikkede der meldinger ind om to nye coronatilfælde på det belgiske mandskab.

Den slags kaster naturligvis en skygge ind fra siden på en dag, hvor løbets førende ellers burde sole sig i succes. Yves Lampaert vedkender således over for Ekstra Bladet, at der er blandede følelser på holdet lige nu.

- Det er en skam. Også fordi Tom Steels (sportsdirektør, red.) er en af de ramte. Han er min træner og manden, der guidede mig fra bilen, så det ærgrer mig, at jeg ikke kunne fejre det med ham. Jeg lavede et video-opkald med ham i går, og det var selvfølgelig ikke nær så sjovt. Men jeg håber bare, at han kommer sig vel og kan nå at komme tilbage til Touren, siger Lampaert.

Belgieren blev Tour-konge i København fredag aften, men ved godt, at han i værste fald ufrivilligt kan blive nødt til at abdicere, hvis han selv bliver ramt en af de kommende dage. Frygten for corona har gjort sit comeback i cykelsporten. Og timingen kunne dårligt blive værre.

- I begyndelsen var jeg ikke særligt bange, men da jeg passerede målstregen i går, var der en masse mennesker. Det sætter selvfølgelig tanker i gang, at jeg to timer senere hører, at der er to personer, som er testet positive. Hvem ved, om jeg så ville være ramt? Jeg har aldrig været inficeret med virussen, så det vil være ærgerligt at få det nu i de kommende dage, siger Lampaert til Ekstra Bladet.

Hans team-manager, Patrick Lefevere, er selvsagt også en nervøs herre. Den seneste udvikling skaber bekymring på holdet, der ellers burde have alt at fejre i forhold til det sportslige aspekt.

-- Normalt er jeg ikke en bangebuks, men jeg gruer i forhold til det her. Man kan ikke vide, hvor virussen er. Men man ved bare, at den er der. Det er ikke til at blive klog på, hvorfor nogle kan få det, og andre går fri. Vi kan ikke gøre noget, siger Lefevere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Stjerner hylder dansk Tour-start

Danskere frygter styrt på dagens etape

Mere sidevind end først antaget

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jørgen Leth er på besøg i Ekstra Bladets Tour de France-podcast, 'Ekstra Tour'. Hør ham fortælle om sine favoritter fra årets cykelløb herunder eller i din podcast-app.