Kæmpe optur til Fuglsang!

Wilco Kelderman (Sunweb) er ny mand i førertrøjen i Giro d'Italia efter et iskoldt og dramatisk bjergslag på 18. etape, som også sikrede Jakob Fuglsang (Astana) kraftigt avancement i den samlede stilling, hvor han nu er nummer seks.

Jakob Fuglsang kørte en fin etape og kom ind på etapens fjerdeplads.

Kelderman kom i mål på femtepladsen et stykke efter etapevinder Jai Hindley (Sunweb), som iscenesatte triumfen med et flot angreb på den frygtede Stelvio-stigning.

I spurten til målstregen slog han Tao Geoghegan Hart (Ineos).

På Stelvio blev løbets indtil da førende rytter i klassementet, Joao Almeida (Quick-Step), smidt af og tabte ligesom en række andre top-10-ryttere meget tid.

Dermed fører Kelderman nu løbet med 12 sekunder ned til Hindley og 15 ned til Geoghegan Hart med tre etaper tilbage at køre.

Den ene af dem er en bjergetape.

Jakob Fuglsang er på sjettepladsen 3 minutter og 59 sekunder efter Kelderman.

Før etapen lå Fuglsang nummer 12.

Den 25 kilometer lange Stelvio-stigning stod med en gennemsnitlig stigningsprocent på 7,5 og havde top i 2758 meters højde med 38 kilometer til mål.

Efter nedkørslen derfra skulle rytterne op ad en ni kilometer lang kategori-1-stigning til målet i Laghi di Cancano.

Det hele mikset med iskold luft og sne på bjergsiderne langs vejene.

Ved starten på den store finale lå dagens store udbrud godt tre minutter foran feltet og havde forposter fra flere af podiebejlernes hold derude.

Vinderen af 17. etape, Ben O'Connor (NTT), nåede at forsøge sig med et nyt solotogt fra frontgruppen, men så tog Ineos-rytteren Rohan Dennis over nede i favoritfeltet.

Det smadrede han så effektivt, at top-10-ryttere blev smidt af en for en, og på toppen af den frygtede Stelvio-stigning lå Dennis med sin kaptajn, Tao Geoghegan Hart, og Sunwebs Jai Hindley foran alle andre.

Hart var nummer fire i klassementet inden etapen, mens Hindley var nummer tre.

Efter Stelvio var klassementets nummer to, Kelderman, 49 sekunder bagude.

Fuglsang og femmeren Pello Bilbao (Bahrain-Merida) krydsede toppen 1.38 minutter efter de forreste.

En større gruppe med Joao Almeida i førertrøjen kom først op 3.38 minutter efter.

Dermed var hele top-10 kastet op i luften før de afsluttende kilometer og stigningen op til mål.

Her kom Fuglsang og Bilbao op til Kelderman, der havde kørt alene i mange kilometer, og de efterlod ham alene, før Bilbao også smed Fuglsang af på bjergsiden.

Wilco Kelderman så lidende ud, men begrænsede lige akkurat tabet nok til at overtage førertrøjen.

