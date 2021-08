Kæmpe overraskelse i Danmark Rundt

Et morgenudbrud snyder sjældent feltet og holder hjem i PostNord Danmark Rundt.

Men sensationen skete fredag på 4. etape, hvor seks ryttere med nød og næppe holdt feltet bag sig, inden amerikaneren Colin Joyce (Rally) kunne spurte sig til etapesejren i Kalundborg.

27-årige Joyce vandt etapen foran den blot 20-årige dansker Sebastian Nielsen fra Restaurant Suri-Carl Ras, mens tyske Martin Salmon (DSM) blev nummer tre.

Det lignede ellers, at Mads Østergaard Kristensen (ColoQuick) ville spurte sejren hjem, men han trådte ud af den ene pedal og mistede farten.

Seks sekunder efter Joyce kom resterne af feltet i mål ført an af Giacomo Nizzolo (Qhubeka), der sammen med de andre topsprintere blev snydt for en etapesejr.

Remco Evenepoel (Quick-Step) fører fortsat løbet samlet inden femte og sidste etape lørdag, hvor der venter en enkeltstart på 11 kilometer på Frederiksberg.

Også Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) og Mads Pedersen (Trek) var med feltet hjem, og de ligger dermed fortsat nummer to og tre samlet, men over halvandet minut efter den belgiske cykelkomet.

Dagens sejr var Colin Joyces tredje i karrieren. Tidligere har han blandt andet vundet en etape i Arctic Race of Norway.

Han kom afsted i det tidlige morgenudbrud efter starten i Holbæk sammen med otte andre ryttere, men da forspringet aldrig blev større end tre minutter og 30 sekunder, lignede det en massespurt.

På den kuperede rundstrækning i Kalundborg havde Quick-Step dog svært ved at finde hjælp til at få indhentet udbruddet.

Det lykkedes endda Magnus Bak Klaris fra det danske landshold at køre solo op til udbrudsgruppen og siden spurte sig til fjerdepladsen.

Men feltet så dem aldrig igen, selv om de kom tæt på til sidst.

Med 12 kilometer igen forsøgte Søren Kragh Andersen (Sunweb) ellers at få lukket hullet med et angreb, og det samme gjorde Mads Pedersen med fem kilometer til mål.

Begge gange var der splittelser, men begge gange kom der også samling igen, inden farten gik i stå, og de seks sidste fra udbruddet kørte hjem.

Undervejs på etapen mistede Mads Pedersen to hjælperyttere, da Matteo Moschetti og Michel Ries begge måtte udgå efter et styrt, hvor den ene røg over i en mark, og den anden blev kørt over af to andre ryttere.

Samtidig blev der fundet en vinder af bakkekonkurrencen. Rasmus Bøgh Wallin fra det danske landshold skal nu bare fuldføre enkeltstarten lørdag, før han kan kalde sig vinder af bakketrøjen.

Emil Toudal (BHS Bornholm) formåede ellers at komme op på siden af sin landsmand med 40 point på fredagens etape, men da Bøgh Wallin har vundet flest bakkespurter, beholder han trøjen.