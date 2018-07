Kæmpe overskud på målstregen: - Han vinder folket med den opførsel

Chris Froome har vist svaghedstegn i årets Tour, men på dagens enkeltstart viste han enormt overskud både under og efter etapen, mener Ekstra Bladets cykelsport-ekspert, Michael Rasmussen

Så blev Tour de France afgjort.

Gerraint Thomas (Sky) lod ikke den gule trøje overtage på lørdagens enkeltstart, og med næsten to minutters forspring er han kun en parade-kørsel i Paris fra at kalde sig vinder af løbet.

Tom Domoulin (Team Sunweb) gjorde ellers, hvad han kunne for at skabe spænding, men selv om hollænderen vandt dagens etape, var der aldrig tvivl om det samlede udfald.

Udskiftning var der til gengæld, når det gjaldt kampen om den sidste plads på podiet, hvor Chris Froome (Sky) formåede at træde op på 3. pladsen, da han slog Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) eftertrykkeligt.

Ekstra Bladets cykelsport-ekspert, Michael Rasmussen, tager hatten af for den fire-dobbelte vinders præstation, og det er specielt Froomes ageren efter målstregen, der giver plus-point hos Kyllingen.

- Jeg hæfter mig ved, at Froome kommer i mål med sveden dryppende fra panden, hvorefter han stakåndet stopper op og omgående giver sig tid til at give interviews til den udenlandske presse. Han giver det tilmed også på fransk, og det er sgu ret stor klasse, siger Kyllingen.

- Han blev skubbet af podiet i går, og vinder ikke kun pladsen tilbage i dag. Han vinder også folket med den opførsel, lyder dommen fra Tour-eksperten.

50 sekunder efter briten finder man Søren Kragh Andersen (Team Sunweb), der kørte sig ind på en 5. plads på dagens etape.

Den danske Tour-debutant slog dermed flere af de absolutte specialister i disciplinen, ligesom flere af de store klassement-stjerner blev sat til vægs. Det giver også kald på et skulderklap fra Kyllingen.

- Det var en meget fornem kørsel, vi var vidne til. Det er fantastisk, at han så sent i løbet kan køre med på det niveau, og det lover rigtig godt for hans fremtid, siger Rasmussen.

Langt værre gik det for Jakob Fuglsang, der satte punktum for sit Tour de France med en placering som nummer 40 på etapen - to minutter og 54 sekunder efter vinderen.

Dermed ser Astana-kaptajnen, der inden løbet drømte om at blande sig om en plads på podiet, ud til at slutte som nummer 12 sammenlagt.

