Kæmpe skifte: Superstjerne til dansker-hold

Italienske Vincenzo Nibali forlader næste sæson Bahrain-Merida for at tørne ud for Trek-Segafredo.

Det bekræfter Massimo Zanetti - ejeren af kaffefirmaet Segafredo - til den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport.

- Jeg har skrevet kontrakt med Nibali. Fra 2020 vil han være en del af mit hold.

- Vincenzo er den bedste, som Italien har, og er i verdenstoppen. Udfordringen er, hvem der kommer efter ham (af italienske ryttere, red.), men vi tror på Giulio Ciccione.

- Jeg har set, at alle ryttere har brug for en faderfigur. Holdene bliver mere og mere internationale, men der er brug for en familiær følelse. Det vil Nibali finde her, og vi vil bygge et hold på et højt niveau omkring ham, siger Zanetti.

- Jeg ville virkelig have ham til holdet, og til sidst gjorde jeg det

- Vi skal have en familiær relation. Det finder Nibali på holdet, og vi kommer til at skabe et hold på et højt niveau rundt om ham.

- Jeg er overbevist om, at han fortsat har to år på den højeste hylde, siger Massimo Zanetti om den 34-årige stjerne.

Vincenzo Nibali kommer til et hold, der som udgangspunkt er amerikansk, men i Zanetti har en pengestærk italiensk hovedsponsor. Alligevel kommer den noget uformelle præsentation af den italienske stjerne lidt overraskende.

Dels fordi det sker på denne måde, men også fordi Trek-Segafredo også næste sæson har kontrakt med Richie Porte, der er holdets absolutte leder i de store etapeløb.

Omvendt har Porte ikke leveret de forventede resultater, men Nibali senest er blevet nummer to i Giro d'Italia.

Her stillede Trek-Segafredo op med hollandske Bauke Mollema, der blev nummer fem.

Trek-Segafredo har danske Niklas Eg og Mads Pedersen på kontrakt - Pedersen også for 2020.

