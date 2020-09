Kæmpe Tour-drama: Razzia på hotellet

Flere ryttere fra cykelholdet Arkéa-Samsic har fået ransaget deres hotelværelse af de franske myndigheder under dette års Tour de France.

Det skriver de to franske medier Le Journal du Dimanche og L'Équipe mandag.

Ifølge mediet AFP er to unavngivne personer i politiets varetægt, efter der blev fundet 'mange sundhedsprodukter, herunder medicinske lægemidler... og frem for alt en metode, der kan anses som doping' under ransagningen.

På baggrund af fundet, har anklagemyndigheden i den franske by Marseille igangsat en indledende undersøgelse om mulig doping på holdet Arkéa-Samsic i årets Tour de France.

Det oplyser anklager Dominique Laurens over for AFP. Undersøgelsen vedrører ifølge ham kun en lille del af holdet.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Målrettet særlig rytter

Ifølge medierne fandt ransagningen sted 16. september på holdets hotel nær Méribel efter 17. etape af det franske cykelløb.

Her gennemsøgte de flere af rytternes værelser, mens også mandskabets massørs rum og flere holdbiler blev gennemsøgt.

På trods af at flere ryttere fik rodet deres værelse igennem, havde de særligt øje på mandskabets absolutte stjerne.

Ransagningen var nemlig målrettet mod den colombianske bejler til Tour-tronen, Nairo Quintana. Det skriver L'Equipe.

Holdchefen for Arkéa-Samsic, Emmanuel Hubert, har bekræftet over for L'Équipe, at ransagningerne fandt sted, men ønsker ikke at give yderligere kommentarer til hændelsen.

Årets udgave af verdens største cykelløb sluttede søndag, hvor den slovenske Tadej Pogacar endte med den samlede sejr.

