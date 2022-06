Kæmpe trafikkaos til Tour-starten

Tour de France rammer den danske hovedstad tungt, når de toptunede ryttere står klar til enkeltstart fredag 1. juli.

Her vil store dele af indre by være spærret af - men faktisk er det ikke kun på selve dagen, at trafikanter i København vil opleve problemer.

For Tour de France er verdens største cykelløb, og der vil være store forberedelser op til og umiddelbart efter den indledende enkeltstart.

Københavns Kommune forventer 400.000 tilrejsende, og den vil samtidig lukke 2500 parkeringspladser for at gøre plads til Touren.

Det sætter specielt den kollektive transport under pres.

Derfor er det københavnske metronet stærkt opgraderet i ugen op til 1. etape:

- Det her er jo en folkefest, og vores vigtigste opgave er – som altid – at binde byen sammen og sikre, at kunderne kan komme nemt og hurtigt rundt.

- Det får vi for alvor mulighed for at vise under Tour de France, hvor Metroen stort set vil være eneste mulighed for at komme ind og ud af Indre By, siger direktør i Metroselskabet, Hanne Tærsbøl Schmidt, i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under billedet..

Enkeltstartsruten i København bliver lukket for parkering torsdag 30. juni, mens ruten bliver helt lukket fra natten til 1. juli og frem til eftermiddag 2. juli. Derfor er alternativet metroen under jorden. Foto: ASO

Det betyder konkret, at metroen kører med myldretidsdrift med helt ned til 90 sekunders-drift, og der vil være mange flere stewards på job til at guide de mange rejsende i den rigtige retning.

Og man føler sig klædt på til at varetage den enorme opgave, det bliver at guide så mange mennesker rundt i København.

- I dagene omkring Tour de France vil der dog være ekstraordinært mange passagerer i Metroen, og derfor har vi i månedsvis været i tæt dialog med myndighederne og andre samarbejdspartnere om en effektiv afvikling.

- Vi føler os godt rustet til at sikre vores passagerer en god rejseoplevelse under Tour de France, siger Lars Toft Krag, der er driftsdirektør hos Metro Service.

Tour de France starter i Danmark med 1. etape i København 1. juli og fortsætter med 2. etape fra Roskilde til Nyborg dagen efter, mens den danske Tour-fest slutter 3. juli med en etape fra Vejle til Sønderborg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Her er Danmarks næste Tour-vinder