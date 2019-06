Kæmpe tragedie: Dansk cykeltalent er død

Den 18-årige cykelrytter, der fredag blev kørt ned under Tour de Himmelfart, er død, skriver Danmarks Cykle Union

Dansk cykling er blevet ramt af en forfærdelig tragedie.

Således oplyser Danmarks Cykle Union på Twitter, at den 18-årige cykelrytter, der fredag blev påkørt af en 27-årig kvinde i forbindelse med cykelløbet Tour de Himmelfart, har mistet livet.

- Gårsdagens forfærdelige ulykke har desværre haft den værst tænkelige udgang. Det er med dyb sorg, vi har modtaget beskeden om, at Andreas Byskov Sarbo i dag er afgået ved døden, lyder det i den triste meddelelse.

- Vores tanker og inderligste medfølelse går til Andreas’ familie og nærmeste - ingen ord kan udtrykke smerten over deres ubærlige tab. Vores tanker går til alle, der har kendt og holdt af Andreas, og til hans holdkammerater, der har mistet en nær ven, skriver Danmark Cykle Union

- Vi vil altid huske Andreas som den varme og glade unge mand, han var, og vi vil altid bære ham i vores hjerter. Æret være Andreas’ minde.

Den tragiske ulykke indtraf under enkeltstarten.

- Den unge mand, som cykler en enkeltstart i cykelløbet, bliver ramt frontalt af en kvindelig bilist, som af ukendte årsager er kommet forbi afspærringerne, harJakob Christiansen, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, forklaret til Ekstra Bladet.

Får psykologhjælp

Arrangørerne af Tour de Himmelfart – Odder Cykel Klub – har sørget for psykologbistand, så ca. 30 unge ryttere lørdag eftermiddag i en gruppesamtale har haft chancen for at bearbejde den tragiske ulykke.

- De er dybt berørte. De kendte jo alle sammen Andreas Byskov Sarbo, siger formanden for Odder Cykel Klub, Torben Kristensen.

Rytterne var sendt afsted på dagens rute, da man ved middagstid fik besked om den 18-årige rytters død. Derefter valgte man efter samtaler med bl.a. rytterens klub at lade løbet fortsætte, mens man startede et kriseberedskab.

Ritzau har været i kontakt med Danmarks Cykle Union, der ikke har yderligere kommentarer.

27-årig bilist ikke sigtet

Det står endnu ikke klart, om den 27-årige kvindelige bilist, der kørte frontalt ind i den unge cykelrytter, vil blive sigtet i sagen.

Det forklarer Morten Hansen, vagtchef hos Østjyllands politi, til Ekstra Bladet.

- Status er, at en bilinspektøren, der har lavet alle de tekniske undersøgelser, skal færdiggøre sin rapport. Når vi har den, så tager vi stilling til, om hun skal sigtes i sagen, siger han.

I går kom det frem, at den kvindelige bilist ' af ukendte årsager kom forbi afspærringerne.' Kan du sige mere om, hvordan det kunne lade sig gøre?

- Nej, det kan jeg faktisk ikke, og det er blandt andet også det, bilinspektørens undersøgelser skal vise.

Er det til at sige noget om, hvornår bilinspektørens rapport er færdig?

- Nej, men jeg ved, at der godt kan gå en uges tid.

