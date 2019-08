Kæmpe tragedie: Stortalent død efter ulykke

Cykelverdenen er blevet ramt af en forfærdelig tragedie.

Under 3. etape af Polen Rundt har stortalentet Bjorg Lambrecht mistet livet efter et styrt, der var så alvorligt, at hans liv ikke stod til at redde på hospitalet.

- Den størst mulige tragedie har ramt Bjorgs familie, venner og holdkammerater. Hvil i fred, Bjorg, skriver hans hold Lotto Soudal.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019

Ifølge det polske medie Przeglad Sportowy blev etapen ramt af et voldsomt regnskyl undervejs, der resulterede i det alvorlige styrt. Lambrecht blev hastet til hospitalet i den nærliggende by Rybnik, men lægerne kæmpede forgæves, og den 22-årige belgier udåndede på operationsbordet.



Polske medier er uenige om, hvorvidt han blev transporteret til hospitalet med helikopter. Przeglad Sportowy skriver, at det stod klart, at belgieren havde pådraget sig så alvorlige skader, at helikoptertransport ikke var muligt.

Belgieren slog ifølge lokalmediet chorzow.naszemiasto.pl sit hoved ned i en betonafsats og måtte blive genoplivet på stedet. Det lykkedes kortvarigt at få liv i belgieren igen, inden han kom på hospitalet.

- Rytteren kom til hospitalet i kritisk tilstand og kom med det samme på operationsbordet. Desværre døde han i løbet af operationen, fortæller Michal Sieron, talsmand for hospitalet i Rybnik.

Den tragiske ulykke har skabt sorg i cykelverdenen, hvor kondolencerne vælter ind.

Den danske cykelrytter Rasmus Byriel Iversen er blandt en af dem.

- Kan ikke tro, det er sandt. Hvil i fred, Bjorg. Jeg er glad for, at jeg nåede at lære dig at kende, skriver han tilføjet af en hjerte.

Can’t believe this is true. Rest in Peace, Bjorg. Happy I got to know you https://t.co/extMlSsMKe — Rasmus Byriel Iversen (@ByrielRasmus) August 5, 2019

Lambrecht nåede kun at repræsentere Lotto Soudal i sin karriere.