Kæmpe transfer: Sikrer sig verdensmester

Den dobbelte verdensmester i enkeltstart for herrer, australieren Rohan Dennis, har fået sin fremtid på plads, efter at han midt i september fik ophævet sin kontrakt hos Bahrain-Merida.

Mandag meddeler det britiske storhold Team Ineos på sin hjemmeside, at man har skrevet en toårig kontrakt med den 29-årige tempospecialist.

- Det har altid været et mål for mig at køre for dette hold, så endelig at kunne opfylde den drøm er fantastisk og en stor ære, siger Rohan Dennis til Team Ineos' hjemmeside om skiftet.

Rohan Dennis har vundet VM i enkeltstart de to seneste år og er en enestående rytter udi den ensomme kamp mod uret.

På Ineos-holdet kan han være med til at gøre holdet endnu stærkere, når der skal køres holdtidskørsler i etapeløb, ligesom han er en potentiel etapevinder, når der står enkeltstart på menuen.

Derudover kan han være en stærk trækhest på de flade veje.

Efter en håndfuld år hos BMC-holdet skiftede Rohan Dennis inden 2019-sæsonen til Bahrain-Merida, men under årets Tour de France ragede han uklar med holdets ledelse. Det var angiveligt uenighed om udstyr, der førte til kontroversen.

Mere eller mindre i protest udgik Rohan Dennis af Touren, og ved VM i England stillede han ikke op på en af holdets cykler.

Lidt efter VM meddelte holdet, at man havde ophævet kontrakten med Dennis.

Endegyldigt slut: Dansk VM-drøm slukket

Se også: Mandagens bedste spil: Gæster ryger i den sorte bog

DIF hylder straf til Rusland: Brug for stærkt signal