Kæmpe-transfer: Tour-stjerne i stort holdskifte

Endnu en profil forlader det succesfulde cykelhold Quick-Step forud for næste sæson.

Den colombianske topsprinter Fernando Gaviria skifter fra det belgiske mandskab til UAE Emirates, hvor han har underskrevet en tre år lang aftale.

I alt blev det til fire sæsoner i selskab med sportsdirektør Brian Holm og resten af Quick-Step-holdet, som i sin tid gav Gaviria chancen på World Tour-niveau.

- Jeg har kun kørt på ét hold, og det har givet mig muligheden for at tage springet til højeste niveau.

- I min nye trøje vil jeg ikke skjule mine ambitioner, og jeg vil vinde de største løb. Jeg er glad for at komme til at køre med mine landsmænd (Sergio) Henao, (Cristian Camilo) Muñoz og (Juan Sebastian) Molano, siger colombianeren i en pressemeddelelse.

24-årige Gaviria var oprindelig en succesfuld banerytter, men har de senere år koncentreret sig om landevejen.

Han kan se tilbage på en stor sæson, hvor han hentede otte sejre, og med to etapetriumfer var han en af stjernerne i den første Tour de France-uge.

Egentlig havde han kontrakt med Quick-Step til udgangen af 2019, men fik tidligere på efteråret lov til at tale med andre hold, fordi der på det tidspunkt fortsat var tvivl om Quick-Steps sponsorsituation.

Det belgiske hold, der noterede sig for hele 73 sejre i den netop overståede sæson, tager også afsked med velkendte folk som Niki Terpstra, Maximilian Schachmann, Jhonatan Narváez og Laurens De Plus.

Til gengæld får holdet tilgang af to nyprofessionelle talenter i form af danske Mikkel Honoré og det belgiske juniorfænomen Remco Evenepoel.

