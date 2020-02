Kæmpe triumf - Fuglsang vinder etapeløb

Jakob Fuglsang vandt søndag etapeløbet Vuelta a Andalucia, efter at han holdt konkurrenterne bag sig på sidste etape

Inden søndagens enkeltstart havde Jakob Fuglsang 14 sekunder ned til den nærmeste konkurrent, Mikel Landa.

Da hverken Landa eller australske Jack Haig, som også var inden for minuttet på Fuglsang, formåede at hente de nødvendige sekunder på danskeren, kan Astana-rytteren for andet år i træk lade sig hylde som vinder af løbet Vuelta a Andalucia - også kendt som Ruta del Sol.

Det var danskerens første løb i sæsonen og dermed også første sejr.

Fuglsang slutter med 59 sekunder ned til Jack Haig på andenpladsen og et minut og 12 sekunder ned til Mikel Landa på tredjepladsen.

På søndagens enkeltstart var danskeren tæt på at tage endnu en etapesejr. Fuglsang var under sekund langsommere end Dylan Teuns, der vandt etapen.

Jakob Fuglsang var tæt på at tage endnu en etapesejr søndag, hvor han endte som sikker samlet vinder af løbet i Andalusien. Arkivfoto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Mange af de deciderede tempospecialister var tidligt ude på ruten søndag, så ret hurtigt kom de bedste tider under 19 minutter.

Da Alexander Edmondson hamrede kanontiden på lige under 18 minutter ind, skulle der en fremragende præstation til at fravriste ham sejren.

Han var næsten et halvt minut hurtigere end portugiseren Nelson Oliveira, som ellers også er en specialist på enkeltstart.

Den suveræne præstation leverede Dylan Teuns, da han klokkede tiden 17 minutter og 57 sekunder.

Men som sidste mand havde Fuglsang altså også fart i benene.

Ved første mellemtid på den hårde bakke på ruten var danskeren kun tre sekunder fra bedste mellemtid, og han havde sejren inden for rækkevidde.

På målstregen var han dog knap et sekund efter Teuns, men kunne alligevel iklæde sig den gule trøje på podiet igen og poppe champagnen for at fejre den samlede sejr.

Vandt to etaper

Tidligere på ugen vandt Fuglsang to etaper. På førstedagen stak han af på den sidste store stigning sammen med Bahrain-McLarens Mikel Landa. De to holdt helt til målstregen, og på den afsluttende lille bakke var Fuglsang suveræn.

Også på tredje etape kom danskeren først over stregen.

Fuglsang vandt spurten foran den spanske Bahrain-McLaren-rytter, Pelle Bilbao, der kom ind i samme tid som danskeren, mens UAE's Brandon McNulty var et sekund langsommere.

