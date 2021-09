Kæmpe VM-bommert: Dansk kvindefavorit blev til en mand

Et af de helt store samtaleemner under sommerens OL var debatten om transkønnede atleter. Skal en biologisk mand, der har skiftet køn, eksempelvis have lov til at konkurrere mod kvinder?

Der er cykelsporten ikke. Endnu. Men det afholder ikke Den Internationale Cykelunion, UCI, at blande lidt rundt på kønnene.

Det skete i optakten til kvindernes enkeltstart, hvor unionen i et tweet grafisk fremstillede de seks forhåndsfavoritter. Det kan du se herunder:

Her er danske Emma Norsgaard med - men det er såmænd ikke den danske mesters kontrafej, der pryder opslaget.

Det er ganske vist den danske mester - men på herresiden, Kasper Asgreen.

Unægteligt lidt af en bommert af UCI, der da også får en del sjove kommentarer med på vejen:

'Emma ser ud til at være i topform til at vinde det hele med rekordfart på dette foto,' mener en bruger og bliver bakket op af flere:

'Hvis fotoet er rigtigt, så vinder Emma helt sikkert.'

Andre nøjes med at komme med et par spydige bemærkninger:

'Flot skæg.'

'Emma Kasper Norsgaard'.

Norsgaard kunne dog ikke helt leve op til den top seks-seedning, UCI havde givet hende. Den danske Movistar-rytter sluttede den godt 30 km lange enkeltstart som nummer 12 knap tre minutter efter hollandske Ellen van Dijk.