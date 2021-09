Kæmpe VM-brøler: Kom en time for sent til start

To juniorryttere fra Litauen kom aldrig i aktion ved linjeløbet ved VM i cykling - de kom ganske enkelt en time for sent til start

For Jomantas Venckus og Edgaras Zekas var fredagen ikke det store sus.

De to 17-årige knægte fra Litauen skulle have deltaget i VM-løbet for juniorer, der blev kørt i og omkring belgiske Leuven - men sådan kom det ikke til at gå.

De to unge mænd dukkede nemlig ikke op, da løbet blev skudt i gang kl. 8.15. I stedet mødte de op med nummer på ryggen og klar til at køre en time for sent:

Noget af en brøler, men de tog det trods alt med et smil.

Og det til trods for, at opladningen til den lidt skæve morgen var alt andet end morsom. Det forklarede det litauiske cykelforbund på Facebook:

'Al vores udstyr, vi bruger til træning og konkurrence, blev stjålet om torsdagen,' indleder generalsekretæren for det litauiske cykelforbund, Stasio Petrausko.

Han forklarer, at træneren havde brugt hele aftenen med belgisk politi og derfor gik glip af det tekniske møde før løbet.

'Politiet formåede at finde al det stjålne udstyr, så rytterne forberedte sig på at tage afsted. Men i den meget vanskelige situation blev der også begået en menneskelig fejl - starttiden blev misforstået.'

'Vi er inderligt kede af det og vil med sikkerhed sikre, at lignende situationer bliver undgået i fremtiden,' siger Petrausko.

Venckus og Zekas kunne vende cyklerne og trille hjem til hotellet og se norske Per Strand Hagenes blive verdensmester - det kan læse mere om her.