Kæmpede med tårerne: - Det betyder alt

ROCAMADOUR (Ekstra Bladet): Jonas Vingegaard Rasmussen. Vinder af Tour de France 2022.

Selvom den danske cykelstjerne stadig mangler søndagens paradekørsel i Paris, så tør han nu godt at sige det.

Den 25-årige Jumbo-Visma-rytter fra Hillerslev i Thy kommer til at vinde verdens største cykelløb. Det, der var en drøm, er nu blevet til virkelighed.

- Det betyder alt. Det er utroligt. Det er svært for mig at sætte ord på. Det er det største i cykling, og vi gjorde det, lød det fra Jonas Vingegaard, der grædende kæmpede sig gennem vinderinterviewet.



- At have mine to piger på målstregen betyder endnu mere for mig, sagde danskeren og forsøgte at holde tårerne tilbage.



- Siden sidste år har jeg hele tiden troet, at jeg kunne gøre det. Nu skete det, så det er virkelig utroligt. Det er både en lettelse, men jeg er bare så glad og stolt.

For to år siden tabte Jumbo-Visma den gule trøje på netop enkeltstarten, da Tadej Pogacar smadrede Primoz Roglic og stjal trøjen. Det havde de talt om i lejren.



- Det, der skete for to år siden, tænkte vi alle på. Vi havde det i vores hovedet, og vi ville ikke have, at det skulle ske i dag. Vi ville gå efter det i dag og få så godt et resultat i dag.



- Hele holdet er utroligt. Det viser bare. Hvor tætte folk er på her hold, og hvor specielt det her hold her. Jeg er virkelig også glad for, at Wout vandt i dag. De her gutter er virkelige mine venner. Brødre faktisk, lød det fra Vingegaard, der godt kan forberede sig på et chok, når han vender hjem til Danmark.

- Jeg følger ikke med i de danske medier, så jeg ved ikke, hvor stor jeg er der.



- Det er en speciel dag for hele Jumbo-Visma, og jeg vil takke alle dem bag holdet. Rytterne, personalet. Alle. Det er utroligt, lød det afsluttende fra danskeren.