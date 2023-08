Kæmpehjælp til Vingegaard i Vueltaen

Under sommerens Tour de France var Sepp Kuss den stærkeste hjælper i bjergene for Jonas Vingegaard.

Den amerikanske klatrer lignede på udvalgte dage løbets tredjestærkeste ryttere efter Vingegaard og Tadej Pogacar - og nu får den 28-årige amerikaner mulighed for at spille med musklerne igen.

For ifølge flere cykelmedier herunder Velo, så er Sepp Kuss med på startstregen i Barcelona, når årets Vuelta a España løber af stablen 26. september.

Ikke nødvendigvis en gigantisk overraskelse, da Sepp Kuss til dagligt bor i Andorra, som Vueltaen passerer igennem på 3. etape - og så alligevel.

For Kuss var med i maj, da Primoz Roglic vandt Giro d'Italia, og han var altså med i juli, da Vingegaard vandt Tour de France. Og selvom han 'kun' er hjælperytter, så er alle tre Grand Tours noget af en mundfuld.

Og det er da heller ikke noget, Sepp Kuss har prøvet før - men i år er der noget af en gulerod.

Vingegaard får sin bedste hjælper i bjergene med til Vueltaen. Foto: Tariq Mikkel Khan

For Jumbo-Visma kører for at blive det første hold nogensinde, der vinder alle tre Grand Tours i samme år - altså med enten Jonas Vingegaard eller Primoz Roglic. Og Kuss selv kører for at score sin tredje top-15-placering efter sin 14.-plads i Italien og 12.-pladsen i Frankrig.

Jumbo-Visma ser ud til at stille et særdeles slagkraftigt mandskab til den spanske rundfart. Ud over Vingegaard, Roclic og Kuss er også Attila Valter og Robert Gesink klar, ligesom Wilco Keldermann angiveligt skulle være.

Desuden er også så stærke navne som Koen Bouwman, Jan Tratnik og Tobias Foss i spil.

Vueltaen starter med et 14,8 km langt holdløb i og omkring Barcelona.

