Kæmpestjerne gør comeback i Danmark

Langt om længe er han tilbage.

Egan Bernal var tilbage i januar involveret i et uhyggeligt styrt på en træningstur, der kunne have endt helt galt for columbianeren.

Over et halvt år senere er Bernal klar til at gøre comeback på den internationale cykelscene, når den tidligere Tour de France-vinder stiller til start i PostNord Danmark Rundt, der løber af stablen tirsdag.

Det oplyser Ineos Grenadiers i en pressemeddelelse og på Twitter.

Bernal var ikke på den oprindelige startliste hos Team Ineos-Grenadiers, men er altså kort før løbsstarten blevet tilføjet til det Ineos-hold, der skal køre Danmark Rundt.

- Efter hvad der skete i januar, har jeg ventet på det her øjeblik - at køre cykelløb med mine holdkammerater igen. Jeg kan ikke understrege nok, hvor hårde de sidste otte måneder har været både fysisk og psykisk. Den dag, og rejsen jeg har været på efterfølgende, vil sidde i mig resten af livet. Det er noget, man aldrig glemmer, siger Bernal.

Udover Egan Bernal stiller stjerneryttere som Geraint Thomas, Tom Dumoulin og Jasper Phillipsen også til start.

