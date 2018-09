Kæmpetalent chokerer - bryder med storhold

Det lovende belgiske cykelstjerne Wout van Aert har opsagt sin kontrakt med Vérandas Willems-Crelan med øjeblikkelig effekt. Det skriver holdet i en pressemeddelelse.

Van Aert fik for alvor en plads hos danskerne, da han i august vandt Postnord Danmark Rundt. Nu er han altså fri på markedet.

Vérandas Willems-Crelan skulle angiveligt have forsøgt at blokere bruddet ved at tilbyde van Aert en ny og forbedret kontrakt, som stjernen dog valgte at afslå. Holdets ledelse beklager nu dette.

Der spekuleres i, at årsagen til skilsmissen skal findes i, at belgieren har et drømmetilbud fra et World Tour-hold liggende. Dermed tegner det til, at vi får den 24-årige klassiker-specialist at se på den helt store scene til næste år.

Folk fik øjnene op Van Aerts potentiale, da han tilbage i 2016 vandt det prestigefyldte mountainbike-løb UCI Cykle-cross World Championships. Triumfen blev fulgt op med sejre i 2017 og 2018, og belgieren cementerede således sin position som et af verdens helt store stjerneskud inden for den hårde sport.

Artiklen fortsætter under billedet..



Wout van Aert vandt 2. etape af Postnord Danmark Rundt og tog efterfølgende den samlede sejr. Foto: Thomas Sjoerup / Ritzau Scanpix

Efter succeserne på mountainbike satsede Van Aert mere og mere på landevejscykling, hvor han altså ligeledes havde vist evner i pedaltrædningen.

Det udmøntede sig således i en triumf herhjemme, hvor han altså tog en snæver sejr foran de to talentfulde danskere, Rasmus Quaade og Lasse Normal Hansen.

Se også: Dansk landstræner skuffet: - Absolut ikke, hvad vi havde håbet

Se også: Italiener spurter sig til EM-guld i finale uden danskere

Se også: Rasmus Quaade tager niendeplads ved EM i enkeltstart

Se også: Satte danskerne til vægs: Belgisk verdensmester kan feste i København

Se også: Efter stor skuffelse: Dansk talent sejrede i Danmark Rundt

Se også: Belgier vinder 3. etape i Danmark Rundt