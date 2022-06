Kæresten efter storsejr: - Jeg er ikke overrasket

Der var både kys og kram til kæresten Trine Marie Hansen og datteren Frida, da Jonas Vingegaard søndag sejrede på 8. etape af Critérium du Dauphiné.

Sammen kunne den lille familie fejre Jonas Vingegaards hidtil største sejr som professionel.

- Det kunne ikke have været mere perfekt. Jonas var mega stærk igen i dag, så det kunne ikke have været bedre, siger Trine Marie Hansen efter etapen.

Men spørger man hende, er Jonas Vingegaards styrke og fremragende form ganske forventet.

- Jeg synes faktisk ikke, det er så overraskende. Han var stærk sidste år, han er endnu stærkere nu, og alt går efter planen.

Vingegaard og resten af Jumbo-Visma-holdet kunne ikke have drømt om en bedre optakt til sæsonens helt store mål, Tour de France, der starter i København den 1. juli.

Og ligesom resten af de danske cykelfans glæder den lille cykelfamilie sig til den magiske danske Tour-start.

- Det bliver helt fantastisk. Vi skal selvfølgelig med hele vejen rundt, og vi glæder os sygt meget, siger Trine Marie Hansen.

Stadig plads til forbedringer

Efter den overbevisende opvisning på 8. etape var det naturligvis en yderst tilfreds Jumbo-Visma sportsdirektør, der udtalte sig efter etapen.

- Vi bliver etter og toer, og vi vinder også holdkonkurrencen og den grønne trøje, så vi skal selvfølgelig være glade, siger sportsdirektør Grischa Niermann.

Man skulle tro, at den voldsomme dominans i løbet vidner om, at både Jonas Vingegaard og Primoz Roglic har ramt topformen, men sådan ser Grischa Niermann ikke på det.

- Der er også plads til forbedringer. Begge to skal stadig forbedre sig en smule, når vi skal udfordre Pogačar (i Tour de France, red.). De er ikke på deres allerhøjeste niveau endnu, men de er godt på vej.

Det er næsten ikke til at forestille sig, at søndagens niveau ikke er toppen. Men set med danske briller kan vi da kun håbe, at Grischa Niermann har ret i, at Vingegaard stadig kan forbedre sig frem mod Touren.

