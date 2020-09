Kæresten fører ordet - og havde forudset triumfen

PARIS (Ekstra Bladet): Debutant i Tour de France. Vinder af den hvide ungdomstrøje, den prikkede bjergtrøje og den gule førertrøje. Han var 21 år, da han søndag blev hyldet på Champs-Élysées som vinder af verdens største cykelløb.

Tadej Pogacar fylder 22 år i dag. Den slovenske rytter er den yngste nogensinde, der har vundet Tour de France på landevejen. I 1904 fik 20-årige Henri Cornet tildelt sejren, men det var en skrivebordssejr som følge af, at de fire første i klassementet blev diskvalificeret for svindel og bedrag.

Kæresten Urska er selv mester i enkeltstart i hjemlandet. Hun fører som regel ordet, mens han lader pedalerne tale. Foto: Michael Steele/Getty Images

Pogacar klarede det selv. Han kværnede op mod La Planche des Belles Filles lørdag og slukkede alt håb for feltets supermagt, Jumbo-Visma, i en kraftudladning, der varsler slovensk dominans i flere år frem.

- Jeg er bare en knægt fra Slovenien. Jeg har to søstre og en bror. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, sagde Pogacar nærmest undskyldende på lørdagens pressemøde, da han for første gang klædt i gult mødte verdenspressen efter sin fænomenale enkeltstart.

Pogacar har imponeret hele cykelverden. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Han svarede en belgisk journalist, som bad ham beskrive sig selv. Et spørgsmål, der ikke er let at besvare for en beskeden 21-årig, åbenbart.

- Jeg kan lide at have det sjovt. Jeg kan lide at nyde livet. De små ting. Så alt det her er for stort til mig, sagde Pogacar og gjorde en fejende bevægelse med hånden ud over den forsamlede presse, som en times tid tidligere havde smidt snesevis, ja, måske hundredvis af portrætartikler om en anden slovensk stjernerytter i papirkurven.

Pogacar smadrede alt og alle i gårsdagens enkeltstart. Foto: Christophe Ena/Ritzau Scanpix

Sloveneren Primoz Roglic, kaptajnen på Jumbo-Visma, skulle have vundet Tour de France. Alt var gjort klar, men den tidligere skihopper fejlede og tabte det hele på gulvet og kørte over stregen med hjelmen på skrå og udmattelsen lysende ud af øjnene. Fiasko.

Alle vidste, at Pogacar både kan klatre og køre enkeltstart, men at han skulle kunne tage to minutter på Roglic, troede vel kun en sluttet kreds omkring Pogacar på.

Kæresten fører ordet

Den unge gut er slovensk mester i enkeltstart. Det samme er hans kæreste, Urska Zigart, som han bor sammen med i Monaco. Urska er et år ældre end sin kæreste, og hun synes at være lidt mere moden end ham.

L’Équipe besøgte parret i dets beskedne lejlighed i Fontvielle i fyrstedømmet før Touren, og i reportagen, som blev bragt i sportsavisens magasinudgave den dag, Touren blev skudt i gang i Nice, er det kun Urska, der taler. Tadej kigger bare beundrende og betaget på hende.

Da journalisten spørger ind til Tadej Pogacars forventninger til Touren, trækker han sig tilbage, og overlader det hele til Urska - som det ofte sker, noterer journalisten sig.

- Lad ham i år først og fremmest have det sjovt og komme sikkert og sundt igennem. Der vil ikke være det store pres på ham, sagde Urska Zigart.

- I fremtiden vil det ikke være det samme, for han vil vinde Touren en dag, sagde hun.

I feltet nyder Tadej Pogacar stor popularitet, fortæller verdensmester Mads Pedersen.

- Jeg har talt med ham et par gange i feltet, og jeg har hørt, hvad andre siger om ham. Jeg tror, at alle synes, at han er en skidesød dreng, siger Mads Pedersen.

- De gange, jeg har talt med ham, har han været helt nede på jorden. Hatten af for ham. Han er sindssygt seriøs og dygtig. Det er man, når man vinder Tour de France.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vidunderbarn

En ung glad mand på podiet. Foto: Sebastien Nogier/Ritzau Scanpix

PARIS (Ekstra Bladet): Få omkring Tadej Pogacar har været i tvivl om, at han på et eller andet tidspunkt ville vinde Tour de France.

Sportsdirektør Andrej Hauptmann på UAE Team Emirates, som har kontrakt med Pogacar frem til og med 2024, har i L’Équipe fortalt om den dag, han indså, at knægten havde potentiale:

Pogacar var en af de yngste ryttere i et løb for 11-13-årige. Løbet blev kørt på en 13 kilometer lang rundstrækning, og Hauptmann fik øje på den unge gut, der øjensynligt halsede 500 meter efter de andre.

Oprørt råbte han til løbsdirektøren, at det var uansvarligt at lade en så ung rytter lide så voldsomt et nederlag.

- Så kiggede han på mig og sagde: ‘Hvad taler du om? Tadej er ved at tage en omgang på de andre!’ Da vidste jeg, at vi havde fundet en mesterrytter, sagde Hauptmann til avisen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Som nat og dag

Ingen sure miner trods den interne strid. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

PARIS (Ekstra Bladet): De to stærkeste ryttere i årets Tour de France er slovenere, men det er næsten også det eneste, de har til fælles.

Mens Primoz Roglic er tavs, indesluttet og kedelig, er Tadej Pogacar en sprælsk, impulsiv og sjov gut, som fejrede sin første etapesejr i Tour de France med en selvkomponeret rap, som han udsendte på sociale medier.

Deres personlighed kommer også til udtryk på cyklen, hvor Pogacar synes at være fri for bekymringer og gladeligt slipper sit talent løs, mens Roglic kører kontrolleret, køligt og kalkulerende.

L’Équipe skriver, at Pogacar, når han er hjemme i Slovenien, træner med gamle venner og lader sig opsluge i sit velkendte miljø. Roglic, derimod, træner alene fra daggry og ignorer de motionsryttere, der forsøger at følge ham.

Roglic er en mand med en mission, skriver L’Équipe. Intet, der ikke indgår i hans plan om at vinde Tour de France, interesserer ham.

I år satte en 21-årig knægt fra Komenda ham en kæp i hjulet. Det havde han ikke regnet med.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tadej Pogačar

Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Født: 21. september 1998 i Komenda, Slovenien

Højde: 176 cm

Vægt: 66 kg

Hold

2019-2024: UAE

2018: Ljubljana Gusto Xaurum

2017: ROG Ljubljana

I alt 17 sejre som professionel

Etapeløb

Tour de France 2020 (tre etapesejre)

Tour of California 2019 (en etapesejr)

Volta ao Algarve 2019 (en etapesejr)

Volta a la Comunitat Valenciana 2019 (to etapesejre)

Etaper og endagsløb

Vuelta a España 2019 - tre etapesejre (nummer tre samlet)

UAE Tour 2020 – en etapesejr (nummer to samlet)

Slovensk mester i enkeltstart 2019 og 2020

Vinder af U23-løbet Tour de l’Avenir i 2018

Fun facts:

Blev sidste år den yngste vinder af et løb i UCI-kategorien ’WorldTour’, da han vandt Tour of California som 20-årig.

Kun en rytter har før ham vundet Tour de France med nummer 131 på ryggen. Det var Bernard Hinault i 1981.

Ingen anden har før ham vundet den gule trøje, den prikkede trøje og den hvide trøje. Eddy Merckx vandt alle trøjerne i 1969 og ville også have vundet den hvide ungdomstrøje, hvis den havde eksisteret dengang.

Bliver den blot 12. rytter, der vinder Tour de France i sin debut. Seneste var Laurent Fignon i 1983.

Næstyngste vinder af Touren gennem tiderne. Kun Henri Cornet, der i 1904 fik tildelt sejren efter løbet har været yngre – han var 19 år.

Satte under denne Tour rekord for hurtigste opstigning på fem bjerge: La Planche des Belles Filles og Col de Peyresourde (alene) samt Col de Marie-Blanque, Plateau des Glières og Col du Grand Colombier (som del af et felt)

Navnet udtales med tryk på anden stavelse, og ’č’ med ’tj-lyd’: po-GA-tjar

