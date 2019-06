Kammeraten så det hele: Det værste, jeg nogensinde har set

Froomes trofaste hjælperytter Wout Poels var vidne til britens frygtelige kollision med en mur under forberedelse til enkeltstarten i Critérium du Dauphiné

I 11 sæsoner som professionel og fem sæsoner på cykelsportens største hold har hollænderen Wout Poels set lidt af hvert, men intet var så voldsomt som den træningsulykke, der onsdag ramte hans holdkaptajn, Chris Froome.

Team Ineos-rytterne var på rekognoscering før enkeltstarten i Critérium du Dauphiné, da et kraftigt vindstød fejede ind over vejen og vristede Froomes cykel ud af hans kontrol. Med 55 km/t. røg han af cyklen og lå først stille, da han havde ramt en mur.

- Det var det værste styrt, jeg nogensinde har set, siger Poels til den belgiske avis Het Nieuwsblad ifølge velonews.com.

- Jeg kørte blot 10 meter bag ham, og jeg så det hele. Chris var heldig, fordi der var en ambulance bare lige et lille stykke oppe ad vejen. Andre på holdet tog sig af ham, mens jeg fortsatte.

- Jeg var i chok i en time derefter, fortæller Poels, som to gange har ført Froome frem til en Tour-sejr, nemlig i 2015 og 2016.

Wout Poels slider og slæber for Chris Froome i Tour de France 2016. Der kommer til at gå mindst et år, før det velkendte scenario atter udspiller sig. Foto: Claus Bonnerup / Ritzau Scanpix.

Ulykken skete, da Froome slap styret med den ene hånd for at pudse næse. Netop i det øjeblik tog vinden fat i hans forhjul, fortæller Team Ineos-manager David Brailsford til BBC.

- Han mistede kontrollen og kørte direkte ind i en husvæg, siger Brailsford.

Froome blev ifølge avisen L’Équipe behandlet i to timer i ambulancen, før han blev fragtet til hospitalet. I styrtet pådrog han sig lårbensbrud samt brud på hoften og flere ribben. Endnu torsdag var han efter en lang operation indlagt på intensiv afdeling på universitetshospitalet i Saint-Étienne.

Der er heldigvis kun tale om skader på knogler og muskler, hvorfor indre organer og hjernen ikke har lidt overlast i det voldsomme styrt, meddeler lægen Rémi Philippot til det franske nyhedsbureau AFP ifølge velonews.com.

Lægen fortæller, at Froome inden sin operation var meget optaget af, hvornår han atter kan køre på cykel. Det kommer tidligst til at ske om et halvt år, vurderer lægen.

