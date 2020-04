Kan ånde lettet op: Danske datoer fredet

Med flytningen af både OL og fodbold-EM grundet coronakrisen er der udsigt til en travl sportssommer i 2021, men det får umiddelbart ingen betydning for det Tour de France, der skal starte i København.

Løbsarrangøren Amaury Sport Organisation (ASO) har igen forsikret de danske værter om, at datoen for næste års Tour ligger fast.

Det fortæller direktøren for den danske Tour-start, Alex Pedersen, til Politiken.

- Det er kun få dage, siden jeg var i kontakt med chefen for udenlandske anliggender i Amaury Sport Organisation, Cyrille Tricart, og ved den lejlighed understregede han, at der under ingen omstændigheder vil blive ændret på datoerne for de tre danske etaper 2., 3. og 4. juli, siger Alex Pedersen.

Han tager dog samtidig det lille forbehold, at situationen i verden gør, at ingen kan føle sig 100 procent sikker.

Men lige nu tyder alt altså på, at Touren fastholder startdatoen 2. juli, hvilket vil betyde, at slutningen af løbet kommer til at overlappe OL i Tokyo.

Det var den situation, Tour-ledelsen ville undgå i år, hvor man oprindelig havde programsat starten på Tour de France en uge tidligere end vanligt.

I det hele taget er det franske etapeløb næste år blevet en smule klemt i sportskalenderen for sommeren 2021, hvor man også skal kæmpe om opmærksomhed med det udskudte fodbold-EM.

Det skal efter alt at dømme afvikles fra 11. juni til 11. juli, men Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har dog endnu ikke endeligt bekræftet datoerne for turneringen.

Se også: Storhold truer: Kan droppe Tour de France

Se også: Afviser blankt: - Vil vi aldrig acceptere

Se også: - Vi skyndte os at få familien samlet