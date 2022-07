Kan ændre alt: - Vi bliver spyttet i hovedet

CHATEL (Ekstra Bladet): Det er fjenden over dem alle. Den forbandede coronavirus.

Allerede inden Tourens første rigtige hviledag har flere pakket kufferten og forladt løbet med en positiv test i hånden, og nu kan endnu flere være på vej.

Mandag er der nemlig dømt pause fra at køre på cykel, og derfor skal de resterende 165 ryttere i Tour-feltet kunne fremvise en negativ antigentest ifølge Den Internationale Cykelunions (UCI) retningslinjer.

En dag, der dermed giver grund til bekymring.

Ikke mindst fordi det er begrænset, hvad rytterne kan gøre for at holde sig i en boble og dermed undgå den usynlige fjende, når de træder i pedalerne på 'et åbent stadion', som danske Michael Mørkøv (Quick-Step) formulerer det.

- Vi prøver at agere med almindelig sund fornuft, men vi sidder sammen ude i feltet hele dagen. Da vi eksempelvis kørte op ad La Plache des Belles Filles i fredags, var der tusindvis af mennesker, der står og spytter os ind i hovederne, så på en eller anden måde kører vi på et åbent stadion blandt publikum, og det er umuligt at holde sig fuldstændig i den her boble.

Jonas Vingegaard håber for alt i verden, at han fortsat tester negativ. Foto: Claus Bonnerup

Den 37-årige danske stjerne gruer derfor for, hvad der kan vente, efter der de seneste dage har været flere smittetilfælde.

- Det er ikke særlig godt, at der er begyndt at komme flere positive tilfælde i feltet, for det kan i stor grad komme til at spille ind på løbet. Det er det, vi har frygtet hele tiden. Det er helt klart bekymrende, at der er positive tilfælde nu.

- Det eneste, vi i bund og grund kan gøre, er at krydse fingrene, og at vi kan holde os sunde og raske, så der ikke er for mange ryttere, der bliver ramt af corona, siger Michael Mørkøv.

Også løbets slovenske storfavorit, Tadej Pogacar, peger på de mange tilskuere langs ruten som den største fare for at blive smittet.

- Hver dag råber folk ad dig på stigningerne, hvilket jeg godt kan lide, men det øger risikoen for at blive smittet med virus, udtaler en bekymret Tadej Pogacar ifølge nyhedsbureauet dpa.

Tilskuerne kommer tæt på rytterne langs ruten, og det bekymrer løbets gule førertrøje. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Både Pogacars hjælperytter på UAE Emirates Vegard Stake Laengen og AG2Rs Geoffrey Bouachard udgik af løbet lørdag, efter de begge blev testet positive.

Søndag måtte en smittet Guillaume Martin fra Cofidis også sige farvel og tak.

Særligt nervepirrende bliver det derfor også for danske Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), der lige nu ligger nummer to i klassementet.

For selvom han kun er 39 sekunder efter Tadej Pogacar og derfor lige nu gør alt for at følge med den slovenske stjerne, så kan det hele være slut i tilfælde af, at han tester positiv.

Noget, han i den grad også selv er bevidst om. Det fortæller han til Ekstra Bladet, efter han fik foretaget en kviktest umiddelbart efter 9. etape.

- Det er aldrig rart at få stukket sådan en ting op i næsen. Men nu venter vi på resultatet, og så håber jeg da, at jeg er til start på tirsdag. Men det ville undre mig, hvis jeg ikke var.

- Er du nervøs?

- Egentlig ikke. Jeg har det fint og føler mig ikke syg. Det kan selvfølgelig være, for der er nogle, der har fået det uden at have symptomer. Jeg synes, vi har passet godt på i vores lejr, og vi har ikke haft nogen indtil videre udover vores sportsdirektør, der testede positiv inden Touren.

Bliver en rytter testet positiv ved en hurtigtest, skal den efterfølgende bekræftes ved en PCR-test.