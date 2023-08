Kan du se hvem det er? Cykelstjerne bliver holdkammerat med bror

Mads Pedersen er et kendt navn her til lands, men det er de færreste, der indtil videre kender hans lillebror.

25-årige Martin Pedersen har dog gjort karriere på rekordtid.

Først sidste år debuterede han som kontinentalrytter hos Restaurant SuRi-Carl Ras, og nu tager han første skridt videre imod en professionel tilværelse.

SuRi-Carl Ras bekræfter således over for Ekstra Bladet, at Pedersen fra denne måned vil være stagiare hos WorldTour-holdet Lidl-Trek.

Opdaget af træner

Martin Pedersen har ikke taget den lige vej ind i cykelsporten.

Som dreng kørte han ligesom sin bror Mads på cykel, men hvor Mads Pedersen allerede i en ung alder kom ind på WorldTour-holdet Trek i 2017, valgte Martin en anden vej.

Han stillede cyklen i garagen og fokuserede i stedet på at blive kiropraktor og var bl.a. en del af staben omkring banelandsholdet som behandler.

Cyklen kom dog frem igen, og i 2022 kørte han sig til en kontrakt på Restaurant SuRi-Carl Ras, hvor brormand Mads er medejer.

Martin Pedersen fører feltet an. Foto: Hestkjaer

Potentiale

Her har Martin Pedersen vist fine takter, og ifølge holdets manager, Henrik Egholm, var det på en træningstur med Mads, at Martin blev opdaget af en af Trek-holdets trænere.

Denne undersøgte Martin Pedersens træningsdata og kunne se et potentiale, hvilket var med til at bane vejen for, at han dette efterår kan kalde sig Lidl-Trek-rytter.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger indbefatter stagiare-kontrakten ikke en efterfølgende professionel kontrakt. Martin Pedersen er således ikke sikker på at kunne forblive på Lidl-Trek til næste sæson.