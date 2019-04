Kan ikke blive enige: Jørgen Leth ude af Tour de France

Det vil ikke helt være, som det plejer, når transmissionerne fra Tour de France begynder hos TV 2.

Torsdag meddeler tv-stationen, at man dækker verdens hårdeste cykelløb uden sin faste ekspertkommentator Jørgen Leth.

- Vi har fra TV 2 Sports side naturligvis ønsket at fortsætte samarbejdet med Jørgen Leth, men desværre har vi ikke kunnet blive enige med Jørgen om rammerne for hans rolle i år. Det skal vi være de allerførste til at beklage, og vi ved, at seerne vil gøre det samme, siger sportschef Frederik Lauesen.

Helt konkret ville TV 2 placere 81-årige Leth i studiet i Odense med vært Thomas Kristensen og forfatter og ekspert Henrik Jul Hansen.

Den var Leth ikke med på.

- Jørgen foretrækker i stedet at være i Frankrig. Vi har med andre ord haft forskellige forventninger til samarbejdet i år, og det er rigtigt ærgerligt, at vi ikke har kunnet finde fælles fodslag, fortæller Frederik Lauesen.

Det ærgrer selvsagt Jørgen Leth.

- For mig er selve essensen af mit arbejde som Tour de France-kommentator at være i Frankrig, der hvor det sker, og jeg så frem til at være med igen i år og langt ud i fremtiden. En vision jeg indtil for nylig delte med TV 2, siger Jørgen Leth.

Tour de France begynder 6. juli og slutter 28. juli.

TV 2's hold i Frankrig kommer til at bestå af journalisterne Dennis Ritter og Rasmus Staghøj samt eksperterne Rolf Sørensen, Chris Anker Sørensen og Brian Nygaard.

Jørgen Leth er stor fan af cykelløb og har været det så godt som altid. Han har dækket Tour de France for TV 2 i perioden 1988-2005 med Jørn Mader og igen 2009-2018 med Dennis Ritter og Rolf Sørensen.

Han lavede dokumentarfilmene Stjernerne og Vandbærerne (1973) og En forårsdag i helvede (1977) om henholdsvis Giro d'Italia og Paris-Roubaix.

