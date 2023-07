Kan ikke holde det ud: - Får ondt i maven i flere timer

Det er ikke alt, der er lige behageligt og underholdende at være vidne til, når man følger ens barns forsøg på at genvinde Tour de France.

Kampen for at komme hurtigt til målstregen er en risikabel færd, og Jonas Vingegaards mor og far har nerverne helt uden på tøjet, når deres søn flyver ned ad bjergene på farefulde nedkørsler.

Og det er især mor Karina, der har det svært.

- Det kan virkelig ødelægge min mave i flere timer, siger hun og kommer med en reference til sidste års nedkørsel fra Col de Spandelles, hvor sønnike var tæt på at styrte, da baghjulet skred ud.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

- Sidste år ville jeg ikke se det. Men jeg kunne høre lyden i baggrunden og høre, at alle sagde 'uhhhh' inde fra stuen. Og så var jeg nødt til at skulle ind og se det alligevel. For uvidenheden var værre.

- Jeg er blevet bedre til at se det, men jeg bliver aldrig rigtig god til det, siger Karina Vingegaard Rasmussen.

Allerede fra barnsben måtte hun indse, at det der med de hurtige nedkørsler aldrig blev noget for hende.

- Jeg kan huske, da vi var på ferie, og han var drengerytter. Der var han ude at cykle og kom hjem og sagde, at han havde kørt over 100 km/t. Der sagde jeg så, at 'det skal du ikke fortælle din mor - det er en af de historier, der lander over hos far.'

- Bare tanken om at køre nedad så hurtigt. Uha. En sten på vejen er jo nok, siger hun.