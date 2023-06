Kan ske midt under Touren: - Dårlig timing

Under Jonas Vingegaards Tour-triumf seneste år var belgiske Wout van Aert en utrolig vigtig holdkammerat,

Det bliver han igen om få uger, men det kan være, at Vingegaard ikke har sin stjernehjælper på Jumbo-Visma-mandskabet med hele vejen til Paris.

Van Aerts kone er gravid. De har ikke meldt terminsdatoen ud, men hvis hun føder under Touren, har van Aert ikke tænkt sig at gå glip af det, har han fortalt til belgiske Het Nieuwsblad.

- Der er selvfølgelig fly, der flyver frem og tilbage. Det kunne sikkert lade sig gøre, at han kom retur igen, men som udgangspunkt synes jeg, at han skal gøre arbejdet færdigt, siger Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen.

- Så vil kynikeren i mig sige, at det er dårlig timing. Normalt skal man sørge for at føde sine børn uden for sæsonen og ikke i juli måned.

Vingegaard nød godt af van Aerts evner under Touren sidste år, om end van Aerts også flere gange kørte sine egen chancer. Foto: Claus Bonnerup

Holdkammerat nåede til fødsel og retur

Michael Rasmussen havde selv holdkammeraten Oscar Frayer, der i 2006 nåede en fødsel under Tour de France.

- Han fik tilladelse til at flyve hjem under Touren. På hviledagen fløj han hjem til konens fødsel, kom tilbage næste dag og var så med igen.

Dér kan man ellers tale om god timing, når fødslen ligger lige på hviledagen.

- Ja, det er rigtigt, men det lod sig gøre i hvert fald.

Ville ikke betale helikopter

Den danske cykellegende Brian Holm har i jobbet som sportsdirektør oplevet, at en af hans ryttere måtte hurtigt hjem under verdens største cykkelløb, da han skulle være far.

- Han fløj hjem i helikopter på en hviledag og så tilbage igen. Der skulle vi så betale for helikopteren, siger Holm til Ekstra Bladet.

- Jeg ville ikke betale til helikopteren. Det var en halvdyr affære at flyve fra Frankrig og op til Belgien. Det er altså ikke mit problem, at hans kone skal føde. Hvis han vil flyve hjem med helikopter for at se sit barn, så gør han det, men jeg betaler ikke til det.

- Vejrudsigten gjorde, at han næsten ikke kunne flyve. Han kom om natten og havde fået ondt i halsen, fordi det havde været koldt.

Foto: Henning Hjorth

Må de tage internt

60-årige Brian Holm mener ikke overraskende, at det vil være godt for konkurrenterne, hvis van Aert bliver nødt til at udgå.

- Min holdning er, at kan man ikke se barnet, når man kommer hjem? Men det må man selv styre. Hvis nogen vil det anderledes, er det deres karriere. Wout er så god, at han kan gøre, hvad der passer ham.

- Der er mange, der føder efter sæsonen. Det er så ikke lykkedes for Wout van Aert. Det må de rode med. Det bliver deres problem. Det er godt for konkurrenterne, hvis han forsvinder. Den må de tage internt, hvor smart de synes, at det er, så blander jeg mig udenom.

- Hvis han mangler i Touren, er det ærgerligt for Vingegaard. Han er en god mand at have.

Tour de France begynder 1. juli.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jumbo-Visma. Det har endnu ikke været muligt.