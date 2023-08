Kaos før starten: Skjelmose måtte skifte dragt

Mattias Skjelmose (Trek) ærgrer sig ikke over at blive slået af holdkammeraten Mads Pedersen i dette års Postnord Danmark Rundt.

Det fortæller han efter den 16,1 kilometer lange enkeltstart i Helsingør lørdag.

- Det kunne være gået værre. Jeg kunne have tabt til samtlige andre ryttere, så hvis jeg skulle tabe til en, så er jeg glad for at tabe til Mads. Det er altid sjovere at dyste med Mads end med de andre.

- Selvfølgelig ville jeg gerne have vundet selv, men når jeg fik sådan en køretur, som jeg gjorde i dag, så er der ikke noget at ærgre sig over. Det var den bedste mand, der vandt, siger han.

Mattias Skjelmose tog førertrøjen på etapen til Vejle, hvor han satte Mads Pedersen på Kiddesvej.

Fredag forsvarede han førertrøjen, men havde kun fire sekunder ned til Pedersen, da han kørte ud på enkeltstarten lørdag.

Her kunne han ikke slå Mads Pedersen og blev nummer fem på etapen, men endte på en andenplads samlet.

Mattias Skjelmose blev nummer to samlet, mens Magnus Cort fuldendte det danske podie. Foto: Claus Bonnerup

Skiftede dragt

Der var lidt komplikationer, før Skjelmose kom ud på lørdagens etape. Han kørte nemlig ikke i den blå førertrøje, som han ellers havde gjort sig fortjent til. Årsagen var, at lynlåsen havde sat sig fast under et toiletbesøg kort før enkeltstarten.

- Da vurderede jeg, at det var bedre at skifte dragt end at køre med bar mave. Så der var lidt panik, men vi fik det ordnet.

- Og det er en fordel at køre i sin egen trøje, men når du skal stresse ti minutter før en enkeltstart, så ved jeg ikke, hvor stor fordelen er, lyder det fra Skjelmose.

Den 22-årige rytter har allerede haft et begivenhedsrigt cykelår med en førsteplads ved DM og Schweiz Rundt.

Der venter ikke ferie for Skjelmose endnu, da han også har cykelløb i USA og Canada på programmet.

- Jeg håber, at jeg har mere sejr i benene. Jeg synes, jeg er ved at være lidt tom - mere end jeg forventede. Så nu må vi se, hvor meget der er tilbage i mig resten af året, og hvor det bringer mig hen, siger han.