Kaos om OL-helt forbi

Niklas Larsen fik grønt lys til at køre videre i cykelløbet PostNord Danmark Rundt efter tirsdagens kaos. Det bekræftede løbsmanager Jens Kasler onsdag over for Ritzau.

Men en hjernerystelse efter tirsdagens styrt betyder, at han ikke stiller til start på 2. etape, skriver sølvvinderen fra OL i Tokyo i en sms.

Kommissærerne havde ellers truffet beslutningen om at lade cykelrytteren fortsætte, selv om Larsen ikke fuldførte tirsdagens 1. etape fra Struer til Esbjerg.

Vinderen af løbet fra 2019 styrtede voldsomt med 18 kilometer tilbage, men kom efter et stykke tid tilbage på cyklen.

Da han nåede nær opløbsstrækningen og de tre omgange i Esbjerg, blev han stoppet. Der var 10,8 kilometer til mål, da feltet uden Larsen ramte målstregen første gang.

- De har regnet ud, at han er 13 minutter og 11 sekunder efter i det samlede klassement, sagde Kasler, som først senere onsdag kan uddybe, hvordan kommissærerne kom frem til afgørelsen.

Ifølge Christian Andersen blev Niklas Larsen stoppet, fordi omgangene i Esbjerg kun var på 3,6 kilometer.

Han ville dog ikke forholde sig til, om de var for korte.

- Det skal jeg ikke være dommer eller herre over. Men hvis feltet bliver delt op, er det tæt på, at de sidste biler rører ved den første rytter. Sådan er det. Det er de udfordringer, der er, sagde sportsdirektøren efter etapen.

Selv om Niklas Larsen efter alt at dømme havde været ude af kampen om topplaceringer i løbet, kunne han få mulighed for at jagte etapesejre.

Hvis ellers han var blevet klar til at køre.

Han slog både hoved og ryg i tirsdagens styrt, forklarede sportsdirektør hos Uno-X Christian Andersen.

- Han fik den store tur. Lægen tjekker op på hans hoved, og så har han slået ryggen, sagde sportsdirektøren.

Og onsdag er den nedslående melding om en hjernerystelse altså blevet bekræftet.

2. etape på 189,6 kilometer køres onsdag fra Ribe til Sønderborg uden den forsvarende vinder i feltet.