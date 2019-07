Kaos til sidst: Fuglsang i blodigt styrt

1. etape i årets Tour de France blev særdeles dramatisk. Et styrt halvanden kilometer før mål i Bruxelles sendte flere ryttere i asfalten - blandt andre etapens storfavorit Dylan Groenewegen fra Jumbo-Visma.

I stedet vandt holdkammeraten Mike Teunissen overraskende sprinteretapen foran Peter Sagan.

Med små 20 kilometer til mål ramte et andet styrt. Her styrtede Jakob Fuglsang og blødte fra ansigt og skulder og havde noget, der lignede et flækket øjenbryn.

Danskeren fik hurtigt hjælp fra flere holdkammerater gennem flere kilometer, og de hjalp ham op til feltet igen kort før mål efter på at tidspunkt at have været et lille minut efter feltet.

Hos TV2 fortæller de, at Fuglsang efter etapen er kørt på hospitalet. Ifølge Ekstra Bladets folk i målområdet i det franske, så skulle danskeren dog blot være kørt til den nærmeste røntgen-truck, der er et sted, hvor man undersøger skader, der forventes at være knap så alvorlige.

I øjeblikket venter alle på, hvad undersøgelserne af Fuglsang viser. Danskeren kørte fint til mål på hjul af holdkammeraterne, men skal uden tvivl syes på grund af flængerne i ansigtet, og der kan også være frygt for en hjernerystelse.

@jakob_fuglsang crashes at he worst moment!



Jakob Fuglsang tombe au pire moment, au moment où le peloton accélère pour préparer le sprint final ! #TDF2019 pic.twitter.com/tLK05PofsZ — Tour de France™ (@LeTour) 6. juli 2019

