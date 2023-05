Kaosset fortsætter: Stjerne på hospitalet

Optakten til Giro d'Italia kunne nærmest ikke været gået værre for Jumbo-Visma.

Det hollandske mandskab har op til starten på årets første grand tour måtte rokere godt og grundigt rundt på sit hold på grund af coronavirus, og fredag - dagen inden Giroen starter - er uheldet fortsat.

Jumbo-Visma meddeler således på Twitter, at Jan Tratnik var involveret i et uheld under træningen. Sloveneren er endt på hospitalet for at blive undersøgt, lyder det.

Det fremgår ikke, om slovenske Tratnik, der er udset til at skulle hjælpe landsmanden Primoz Roglic til den samlede sejr i løbet, kan stille til start på 1. etape lørdag.

Ifølge det hollandske medie Het Laatste Nieuws har Tratnik slået knæet, der som følge deraf er hævet. Jumbo-Visma er ikke kommet med detaljer om Tratniks tilstand.

Tirsdag meddelte Jumbo-Visma, at to ryttere - Tobias Foss og Robert Gesink - var ude af Giro-holdet som følge af positive coronaprøver. De blev erstattet af Jos van Emden og Rohan Dennis, men torsdag blev førstnævnte så ramt af coronavirus.

Det fik Jumbo-Visma til at hidkalde Sam Oomen, og nu er der så spørgsmålstegn ved, om Jan Tratnik kan stille op.

Det var desuden meningen, at Wilco Kelderman skulle have stillet op i Giroen for Jumbo-Visma, men den plan blev sløjfet, da han fortsat er ukampdygtig efter et styrt i april.

Primoz Roglic jagter i dette års Giro sin første samlede sejr i løbet. I 2019 blev han nummer tre i klassementet. I mellemtiden har han vundet Vuelta a Espana tre gange.

Roglic ventes at skulle kæmpe med belgiske Remco Evenepoel om den samlede sejr.