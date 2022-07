Kaotisk optakt for Fuglsang: - Virkelig stressende

To holdkammerater er blevet skiftet ud, før den første kilometer er kørt. Og i mandags troede Jakob Fuglsang, at han selv ville gå glip af Tour de France efter at være blevet konstateret positiv med coronavirus.

Men efter at den positive test viste sig som falsk alarm, er den den danske veteran faldet til ro. Han slår fast, at han ikke lader sig gå på af den mildt sagt kaotiske optakt, som hans hold, Israel-Premier Tech, har haft.

- At jeg selv blev testet positiv i mandags, var selvfølgelig stressende. Selvfølgelig er det ikke den bedste forberedelse, men vi er lige før Tour de France, og alting handler ikke om at træne så hårdt, som du kan.

- Det er vigtigere at være frisk, og jeg føler ikke, at det har forstyrret min optakt så voldsomt, siger Jakob Fuglsang.

Onsdag blev israeleren Omar Goldstein pillet ud af holdet, fordi han var nærkontakt til en smittet.

Dagen efter var det så Daryl Impey, der måtte vinke farvel til Touren, inden han havde sat sine ben i København.

Fuglsang mener dog, at der er styr på situationen.

- Vi er et af de hold, der tager det her meget alvorligt og tager vores forholdsregler. Hvis vi virkelig ville have, at Daryl Impey skulle til start, kunne han måske have kommet det. Men hellere være på den sikre side.

- Jeg er ret afslappet, når det kommer til det og mener, at vi er i gode hænder. Nu håber jeg bare, at vi ikke får flere positive resultater undervejs i Touren, siger Jakob Fuglsang.

Den 37-årige dansker står foran sit 11. Tour de France.